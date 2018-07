De fiecare data cand iti cumperi o haina noua iti doresti sa o tii in garderoba cat mai mult timp si sa nu fii nevoita sa arunci banii pe alte piese vestimentare aproape identice, doar pentru ca hainele pe care ti le cumperi se deterioreaza in timp record.

Exista mai multi factori care influenteaza durata de viata a hainelor noastre: de la calitatea materialului, la cea a finisajelor, la pretul pe care suntem dispuse sa il platim pe ele, pana la cata atentie acordam indicatiilor de pe eticheta si cum le ingrijim. De aceea, unele greseli pe care le facem pot scurta durata de viata a hainelor noastre. Iata care sunt aceste greseli si cum le putem evita:

Folosesti o masina de spalat veche

Noile modele de masini de spalat au o serie mult mai sofisticata si diversificata de functii, care iti permite sa speli hainele in deplina siguranta, fara ca acestea sa se rupa, sa intre la apa sau sa se decoloreze. O masina de spalat precum aceasta te poate ajuta nu numai sa iti mentii hainele ca noi pentru mai mult timp, dar si sa eviti deteriorarea lor din cauza apei prea dure sau a detergentului prea puternic. Multe dintre acele masini de spalat sunt economice si nu consuma multa apa sau energie, astfel ca vei avea haine impecabile fara costuri mari.

Nu scoti petele imediat ce au aparut

Prima regula in scoaterea eficienta a petelor este sa speli zona respectiva cat mai repede cu putinta, cand acestea sunt inca proaspete. Cu putina apa si sapun poti indeparta rapid aproape orice tip de pata, inca din primele minute. De altfel, pe piata gasesti si creioane pentru scoaterea petelor, care pot fi folosite oriunde. Acestea sunt foarte utile daca te afli la serviciu sau pe strada si nu vrei sa iti uzi hainele.

Nu citesti etichetele hainelor

Etichetele hainelor contin detalii pretioase legate de modul corect in care putem spala si calca in siguranta piesele vestimentare. De exemplu, hainele din materiale sensibile, precum cele din matase sau lana nu pot fi spalate la masina daca aceasta nu dispune de un program special pentru spalarea acestor materiale. In mod normal, recomandarea de pe eticheta va fi ca articolul vestimentar respectiv sa fie spalat manual, la o temperatura de 30-40 de grade Celsius, pentru a nu deteriora materialul.

Folosesti des inalbitorul

Inalbitorii pe baza de clor slabesc orice tip de tesatura, inclusiv bumbacul alb, astfel ca, in timp, materialele vor deveni predispuse la rupere. Inalbitorul trebuie intotdeauna diluat cu apa, si nu aplicat direct pe tesaturi. In plus, acesta nu trebuie lasat sa actioneze mai mult de cateva minute. Bineinteles, nu poti folosi inalbitor pe baza de clor pe materialele colorate, acesta fiind recomandat doar pentru hainele de culoare alba. In plus, este recomandat sa il folosesti doar atunci cand consideri ca este neaparata nevoie si ca nu poti scoate petele din haine si altfel.

Nu separi hainele inainte de spalare

Chiar daca iti este mai usor sa supraincarci masina de spalat si sa termini cu rufele murdare intr-o singura tura, acest obicei poate dauna grav hainelor tale. In primul rand, acestea nu se vor spala la fel de bine daca nu respecti limitarile de cantitate ale masinii tale de spalat si este posibil sa le scoti din masina patate de detergent sau cu petele inca intacte. In al doilea rand, daca nu separi hainele pe culori, sunt sanse mari sa ai surpriza neplacuta de a descoperi ca rochia ta preferata, de culoare alba, este acum roz, doar pentru ca ai uitat o soseta rosie in masina de spalat.

Tu ai comis vreodata vreuna dintre aceste greseli? Mai stii si altele pe care le-am putea adauga pe lista noastra?

