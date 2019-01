Majoritatea femeilor spun ca perioada sarcinii este una dintre cele mai speciale experiente traite de-a lungul vietii. Cu toate acestea, exista si cateva aspecte care le ”inspaimanta” pe cele care nu au fost puse niciodata in aceasta postura. Acumularea kilogramelor in plus este una dintre principalele provocari cu care se confrunta femeile insarcinate, ceea ce inseamna ca schimbarea garderobei este un pas inevitabil pe perioada gravidiei.

Daca te confrunti si tu cu dileme vestimentare in aceasta perioada, afla care sunt cele mai bune 5 trucuri vestimentare la care poti apela!

Reanalizeaza-ti garderoba

Hainele special concepute pentru gravide pot avea preturi care depasesc bugetul tau, mai ales ca in aceasta perioada mare parte din resursele financiare sunt concentrate in alte directii. Acesta este si motivul pentru care, inainte de a da buzna in magazine trebuie sa iti reanalizezi garderoba. Selecteaza acele piese vestimentare care ti se potrivesc chiar si in ciuda kilogramelor in plus, cum ar fi puloverele supradimensionate, colantii, sau rochiile maxi.

Investeste in haine pe care sa porti si dupa ce nasti

E foarte posibil ca dupa nastere sa scapi, ca prin minune, de surplusul de kilograme, asa ca nu te grabi sa cheltui averi pe haine dedicate gravidelor. Mai degraba, adopta o strategie inteligenta si nu foarte costisitoare si opteaza pentru imbracaminte si incaltaminte pe care sa le mai poti purta si dupa ce nasti. De exemplu, alege modele de rochii pentru femei insarcinate care sa se preteze si perioadei de dupa sarcina.

Evita magazinele cu haine speciale pentru gravide

Asa cum spuneam, imbracamintea care are caracteristici dedicate pentru a fi purtata de catre femeile insarcinate are, adesea, preturi piperate. Chiar daca tentatia de a achizitiona haine cat mai comode pentru perioada in care esti gravida este mare, atunci cand mergi la cumparaturi incearca, pe cat posibil, sa stai de departe de raioanele si magazinele speciale pentru gravide. Este mai indicat sa investesti intr-o pereche de colanti obisnuiti, mai degraba decat sa platesti foarte mult pentru o pereche de jeansi pentru gravide!

Adopta stiluri noi

Daca pana acum ai optat pentru un anume stil vestimentar, perioada in care esti insarcinata te va determina sa incerci si lucruri noi din acest punct de vedere. Avand in vedere ca, pe parcursul sarcinii, temperatura corpului mamei are variatii frecvente, poti sa mergi pe un stil de imbracaminte in straturi. Pune-ti un cardigan oversize peste un tricou amuzant si exploreaza-ti pe deplin garderoba, punandu-ti in practica creativitatea.

Poarta haine in croiuri care te avantajeaza

Formele rotunjite ale burticii nu ar trebui sa te sperie sau sa te impiedice sa alegi tinute care sa te puna in valoare. Tine cont de un mic truc: alege haine cu croi in forma de ”A”, care sa iti puna in evidenta intr-o maniera placuta silueta de mamica. Rochitele baby-doll sunt ideale pentru evenimentele speciale, in timp ce salopetele casual sunt perfecte pentru tinutele de zi cu zi.