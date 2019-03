Îndeplineste-ti dorintele cu noua colectie Pandora Wish

Dorește-ți mai mult - combină, personalizează și potrivește cerceii atemporali „Dorințe clasice” cu brățările fine și colierele „wishbone” din aceeași gamă, inspirate de osul de iadeș, cel care poartă noroc și ne îndeplinește visurile. Tăietura de tip „rose” a pietrelor și zirconiul cubic sclipitor luminează orice look și atrag privirile tuturor.

comunicat de presa

Îndrăznește să îți exprimi felul de a fi în moduri nelimitate, cu noua Colecție PANDORA Wish, ale cărei piese sunt inspirate de motivul „wishbone”, fiind special create pentru a fi purtate suprapuse și a-ți aduce un plus de strălucire. Realizate din metale prețioase minunate, de înaltă calitate, precum argintul 925 glacial și sclipitorul PANDORA Shine, noile bijuterii PANDORA Wish conturează un stil diafan, în care fiecare dorință a ta sclipește.

Sezonul acesta, adu-ți degetele în centrul atenției și conferă-le un plus de eleganță cu inelele feminine și delicate „Dorință strălucitoare”, atent meșteșugite de artizani talentați, fiind realizate din argint 925, PANDORA Shine și PANDORA Rose, și împodobite cu zirconiu cubic strălucitor. Poartă-le suprapuse și creează combinații minimaliste, dar versatile, între metalele prețioase.

Dorește-ți mai mult - combină, personalizează și potrivește cerceii atemporalicu brățările fine și colierele „wishbone” din aceeași gamă, inspirate de osul de iadeș, cel care poartă noroc și ne îndeplinește visurile. Tăietura de tip „rose” a pietrelor și zirconiul cubic sclipitor luminează orice look și atrag privirile tuturor.

#PANDORAStyle

#PANDORAWish