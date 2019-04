4 modele de tricouri cu imprimeuri super cool

Tricoul este o piesă vestimentară nemuritoare. Oricât de mult s-ar schimba moda, tricoul își păstrează același loc fruntaș în garderobă și rămâne aceeași piesă versatilă care ne vine în ajutor în orice situație.

O pereche de blugi, un tricou și ziua începe cu succes. Fiind o piesă care se mulează oricărui stil, tricoul se poartă atât cu teniși și adidași, cât și cu pantofi stiletto sau platforme.

La mare căutare sunt tricourile cu imprimeuri, tricourile oversize și tricourile de renume, cum ar fi cele de la Tommy Hilfiger și Karl Lagerferd. Iată ce modele super cool ne sunt puse la dispoziție în magazinele online:

Tricou alb pentru fashioniste

Un tricou care aduce o stare de bine celei care îl poartă, dar și un zâmbet pe buze celor care îl privesc. Este un tricou pe care doamnele și domnișoarele fashioniste îl vor purta cu mândrie și în care vor crede cu desăvârșire.În plus, modelul ne aduce la cunoștință că tricoul alb și rujul roșu sunt două produse must have pentru o femeie. Ah, și să nu uităm: “cea mai frumoasă coafură este părul răvăşit, iar cel mai frumos ruj este rujul luat de pe buze.”.

Tricou alb cu imprimeu

Tricou negru cu auriu

Combinația negru și auriu continuă să facă ravagii, iar tricoul din imagine este fără doar și poate un model de care te îndrăgostești la prima vedere. Imaginează-ți ce senzație o să faci la evenimentele la care ești invitată dacă optezi pentru un outfit compus din tricoul Morgan, o pereche de blugi evazați, în picioare platforme și pe cap o pălărie neagră.

Tricou alb Vans

Vans este și el un brand aflat în topul preferințelor, în special ale tinerilor. Deși nu mai este mult până la vară, când tricoul va putea fi purtat în combinație cu tenișii Vans și pantalonii scurți din denim cu aspect deteriorat, până atunci îl putem asorta atât la blugi skinny, cât și pantaloni office sau fuste. Dacă vrei să fii și mai cool, îmbracă-ți iubitul cu varianta bărbătească a tricoului. O să atrageți garantat toate privirile asupra voastră, iar like-urile de pe Instagram o să fie... fără număr.

Tricou alb Vans

Tricou body Social Idol

Nu știu câte sunteți de acord cu acest statut, dar Social Idol este o responsabilitate pe care tot mai mulți și-o asumă fără să se gândească ce se află în spatele ei. Dacă tu ești un Social Idol și știi exact ce ai de făcut, știi exact ce mesaje și ce imagine trebuie să le transmiți celor care te urmăresc, atunci acest tricou este pentru tine. Poartă-l cu mândrie, dar poartă-l cu înțelepciune. Ori fă-l cadou cu știi că îl merită!

Tricou tip body cu mesaj

sursa foto front page: shutterstock/by svitlana sokolova