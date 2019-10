6 costume de Halloween pentru adulți: idei inspirate de ultim moment

Se fac pregătirile finale pentru petrecerile de Halloween, așa că ar trebui să știi deja ce costum vei purta. Dacă nu te inspiră nimic, îți facem noi câteva propuneri cool.

Costumele de Halloween pentru adulți au devenit de ceva timp la mare căutare, mai ales de când această sărbătoare se susține și la noi în țară. Cuplurile caută să se costumeze în personaje celebre din istorie, în cupluri faimoase. Însă, cei care suntem single, ne mulțumim cu orice este potrivit pe stilul care ne definește și pe personalitatea noastră. Iar cum varietatea înseamnă mai multe opțiuni, iată mai jos câteva recomandări de costume de Halloween pentru adulți - atât pentru el, cât și pentru ea.

Poti gasi aici si costume si masti de halloween pentru copii.

Costume Halloween femei

Costum de vrăjitoare

Poți găsi costume de Halloween sub 100 de lei, ca să te asiguri că la petrecerea de anul ăsta ești în tematică. Aceasta este albastru strident cu textură satinată. În zona pieptului are un decupaj, iar în partea din față are elemente zdrențuite, iar mânecile sunt evazate. Cu niște dresuri tip plasă și o pălărie ascuțită, eventual cu o curea neagră, o să arăți grozav!

Costum zombie Day of the Dead pentru femei

Un costum foarte colorat de Halloween, pentru damă, cu detalii energice. Ideea lui este parte dintr-o sărbătoare mexicană tip ritual, dar mai feminizat și modernizat. Compus din șase piese acest set include o rochie cu print cu cranii și trandafiri, foarte scurtă, cu jupă integrată și un top cu aplicații din dantelă și cu catifea. Costumul este completat de mănuși lungi cu imprimeu schelet, colier asortat și ciorapi lungi.

Costum negru pentru Halloween Magic Mistress

Un costum provocator pentru Halloween - o rochie lungă neagră și roșie, mulată pe corp, din material lucios. Poate fi ceva mai pretențios la purtare, dar cu siguranță că se va remarca pentru că este seducător. Cu un vibe misterios, are aspect wetlook, este evazat și la mâneci, acoperind în totalitate corpul. La bust are un decolteu cu cusături extrem de sexy.

Costume Halloween pentru bărbați

Costum Darth Vader pentru adulți

Dacă ești pasionat de seria Star Wars, atunci ar trebui să alegi ca anul acesta - poate și următorii - să te costumezi în Darth Vader, unul dintre cei mai populari villaini din cinematografie. Costumul negru include tot ce ai nevoie pentru a recrea înfățișarea antagonistului din Războiul Stelelor: mască, pelerină, panou piept și lightsaber. Cu o pereche de pantaloni completezi tu, dar nu ar trebui să fie prea greu.

Costum pirat Jack Sparrow

Probabil unul dintre cele mai populare personaje interpretate de Johnny Depp, căpitanul Jack Sparrow a devenit cel mai cunoscut pirați din cultura pop. Costumul conține bandană, cămașă cu vestă, pantaloni și centură. Cu poftă de rom și de aventuri vii tu la pachet.

foto: By VGstockstudio, Shutterstock