Black Friday 2019 la rochii de seară: ținute de ocazii sub 100 de lei

Black Friday se traduce prin reduceri și prin ideea de schimbare. Așa că, orice scuză de a cumpăra o nouă ținută ar trebui să fie una de care se profită. Pentru doamne, rochiile de ocazie intră în must have/ must buy în Vinerea Neagră.

Black Friday este ocazia perfectă de a cumpăra tot ceea ce ți-ai dorit peste an, doar că la prețuri mai mici. Pentru că, până la urmă, o economie făcută poate însemna că îți poți cumpăra încă ceva în plus. Rochiile de ocazie nu sunt neapărat pe lista de priorități, dar ar fi păcat să nu se profite de campaniile de reduceri din Vinerea Neagră, ca să iei o ținută elegantă pentru diverse evenimente ce sunt deja programate pentru la anul. În acest sens, îți venim mai jos cu câteva propuneri cool de rochii de seară care de Black Friday 2019 sunt mai ieftine - am optat pentru modele sub 100 de lei. Pe Haine Delight reducerile sunt anunțate de până la 70%!

Rochii de seara la super oferta de Black Friday

Rochie cloș cu plasă

O rochie deosebită pentru banchet, pentru zile de nașteri, pentru cocktail-uri. Disponibilă la doar 59 de lei de Black Friday 2019, aceasta este pe alb, roz, roșu sau bordo. Are croială în cloș, este scurtă și în zona decolteului are inserții de plasă cu aplicații strălucitoare. Acest design combinat o fac specială și potrivită pentru evenimente cât mai importante.

Rochie tull și cu fundă decorativă

Una dintre preferatele noastre de la ediția de Black Friday, această rochie este deosebită prin combinațiile de texturi și materiale, aproape ca o ținută fairy-tale. În partea de jos are o fustă din tull tip baby doll, pentru ca în sus să fie completată cu dantelă brodată. Foarte elegantă, are mâneci scurte. Este ideală pentru petrecerile de seară.

Rochie de seară din voal

Pentru această rochie de ocazie, poți opta dintre diverse nuanțe - negru, muștar, alb, roz, corai, albastru, bleumarin. Nu are nimic pretențios, dar totuși se impune prin croială delicată și prin detaliile transparente din zona bustului, care o fac foarte seducătoare. Nu are mâneci, iar în talie dispune de un cordon decorativ chic. Plus că de Black Friday are un preț cool.

Rochie argintie în cloș

Într-o nuanță metalică impunătoare, această rochie de seară intră în oferta de Black Friday. Model petrecut, aceasta are și cordon în talie pentru un efect interesant care accentuează talia, Designul în clos și decolteul adânc și totuși finut o fac fabuloasă. Mânecile sunt lungi, așa că o poți purta și în sezonul rece - poate chiar la petrecerea de Revelion.

Rochie în pliuri

Și cu un imprimeu floral aparte. Pe fundal negru, această ținută de seară se completează prin aspectul jovial cu o curea în talie. Are mânecuțe scurte, print vesel și este lejeră. În partea de jos este plisată cu vibe de anii ‘80 și look retro feminin.

