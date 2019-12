6 pulovere de Crăciun pentru ținute elegante de sezon

De Crăciun adoptă o ținută veselă și alege să porți pulovere de sezon cu tematică de iarnă. Uite câteva modele care pot fi și simpatice, și cool, și practice!

Puloverele de Crăciun sunt adorabile! Nu trebuie să fii un împătimit al acestor sărbători și să îți decorezi întreaga casă cu ornamente, ca să vrei să porți niște bluze care promovează aceste sărbători de iarnă. Astfel de articole nu se poartă doar de copii, pentru că în ultima vreme și adulții mizează pe ele, pe versiunea ugly Christmas sweater. Ar fi o idee tare faină să ai și tu unul în garderobă. Dar dacă tot îți plac astfel de ținute, mai bine adoptă unele care se potrivesc la orice, fără să arăți puțin caraghios.

Pulovere de Craciun adorabile

Pulover clasic de Crăciun

Într-o combinație de culori faine, acest pulover gri este tare amuzant. Stil urban classic are un imprimeu care cuprinde fulgi de zăpadă și inimioare, iar în centru stă un sausage dog, simbol comic pentru acest sezon. Croiala este una lungă, așa că se vede tare fain pe orice siluetă pentru că este și lărguț. Mânecile sunt lungi, iar materialul unul călduros - se poate purta la orice eveniment de iarnă.

Îl poți comanda aici

Pulover oversize de Crăciun

Pe un bleu tare plăcut, acest pulover pare că aduce iarna prin tonurile reci care îl compun și este suficient de elegant să se poată purta și la petrecerile de Crăciun. De la brandul ROH, acesta are un decolteu rotund și discret, iar bordura reiată îl fac să fie finuț. Pe lângă asta, este un articol vestimentar moale și pufos, cozy. În partea din mijloc este desenat un fulg de zăpadă uriaș care iese în relief.

Îl poți comanda aici

Pulover cu brad mare

Puloverul ăsta casual este la baza gâtului. Este ceva mai simplu și poate părea că nu are nimic special, dar pentru o bluză de Crăciun am zice că este suficient de drăguț cât să fie purtat cu mândrie. Are mânecile lungi pe negru, iar pe mijloc este un fundal roșu cu un brad desenat mare, la care sunt așezate niște cutii cadou.

Îl poți comanda aici

Bluză tricotată imprimeu Moș Crăciun

Disponibilă în trei culori, această bluză se poate comanda pe gri, bej sau roșu, este versiunea standard cu tematică de iarnă. Cum altfel, când pe mijloc are un Moș Crăciun desenat? Modelul tricotat este un model cu imprimeu fain. Croiala este una lejeră, confortabilă și ținuta are un decolteu tip bărcuță.

O poți comanda aici

Această bluză este ceva mai subțire și va aduce zâmbete pe buzele purtătoarelor, mai ales când se vor oferi complimente. Este pe vișiniu și are un text de sezon, niște versuri dintr-un cântec ascultat în această perioadă. Deși poate că nu ești fan al colindelor, o vei aprecia pentru cât de atrăgătoare este. Mânecile sunt lungi și contrastante, iar materialul folosit este bumbacul.

O poți comanda aici

Bluză pentru sărbătorile de iarnă

Cu umerii căzuți, această bluză este ceva mai seducătoare. Are un mesaj care va amuza, mai ales dacă ai urmărit “Home Alone” și te amuză o anume scenă din film, când personajul principal terorizează doi hoți mărunți. Revenind la articolul vestimentar - este pe verde, se poartă într-o parte, are un slogan de Crăciun tipărit și este foarte interesant!

O poti comanda aici.

foto: By New Africa, Shutterstock