Pantaloni de piele: 7 modele deosebite pentru un look puternic

Pantalonii de piele inca sunt printre cele mai populare optiuni cand vine vorba despre a se obtine o tinuta eleganta si comoda. Cateva tipare pe care ar trebui sa le ai in garderoba, mai jos.

Poate ca la prima vedere pantalonii de piele par ceva mai pretentiosi cand vine vorba despre asortare, doar ca lucrurile nu sunt chiar asta. Asta pentru ca se “comporta” la fel ca oricare alta pereche de pantaloni. Plus ca sunt disponibili in diverse culori, croieli si marimi, ca este imposibil sa nu gasesti unii care sa nu ti se potriveasca. Noi ne-am oprit doar la sapte optiuni pe care ti le recomandam. Si nu uitati, cum zicea si actria Eliza Dushku “There is definitely something sexy about a girl with an attitude and a pair of leather pants.”

Pantaloni de piele cu croiala ampla

Pantalonii din piele nu trebuie sa fie neaparat unii stramti pe corp, pentru ca un model evazat poate fi la fel de ofertant cand vine vorba despre un outfit seducator. Am gasit un model din piele ecologica cu croiala ampla - designul lasa gleznele goale. Au si doua buzunare laterale pentru un look neglijent.

Ii poti comanda aici

Pantaloni luciosi de piele

Zee Lane Collection propune la purtare o pereche de pantaloni rosii din piele. Cu aspect peliculizat si sidefat, acestia sunt prevazuti cu o curea oversize in talie. Au si usoare striatii in zona taliei, dar cel mai mult ne plac pentru ca sunt intr-o nuanta vibranta, eleganti si au terminatii rasucite.

Ii poti comanda aici

Pantaloni conici din piele

Pe un maro coniac pantalonii astia din piele au croiala conica si sunt mulati pe corp. Din material ecologic sunt accesorizati cu cordon in talie (inalta, pune in valoare silueta) si buzunare. Se vad grozav cu o pereche de botine sau una de cizme.

Ii poti comanda aici

Pantaloni de piele cu garnitura aurie

Din colectia Patrizia Pepe am optat pentru o pereche de pantaloni din imitatie de piele, unii pe un verde masliniu. Inchiderea se face cu fermoar si nasturi, iar un detaliu fermecator sunt dungile laterale pe auriu sclipitor, care asigura un contrast cool. Drepti, au pattern simplu si buzunare inchise.

Pantaloni incretiti de piele

Stil urban rock, acesti pantaloni negri din piele pastreaza un aer fermecator si feminin. Ne plac pentru ca vin cu o propunere mai rebela si pentru ca au acel aspect lejer. Fasonul este drept, picioarele sunt finisare cu manseta si in talie sunt prevazuti cu o banda elastica si snururi. Au si doua buzunare oblice.

Ii poti comanda aici

Pantaloni de piele animal print

Pentru cele mai indraznete dintre noi, am gasit o pereche de pantaloni din piele, dar unii ceva mai deosebiti. Trendy si moderni se impun ca fiind o tinuta nonconfomista. Au imprimeu leopard si o textura lucioasa, cu talie medie si stil casual.

Ii poti comanda aici

Pantaloni metalizati din piele

Acesti pantaloni de piele sunt ceva mai costisitori, dar cu siguranta ca investitia se dovedeste a fi una buna, cand vei vedea cat de bine arati si te simti in ei. Pe un albastru metalizat si cu reflexe inedite, perechea are talie medie si buzunare frontale drepte.

Ii poti comanda aici

foto: By MS_studio, Shutterstock