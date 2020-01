Geci parka pentru zile reci: 5 modele practice și călduroase

Geaca parka își reclamă inspirația din hainele eschimoșilor sau din uniformele piloților americani. Oricare are fi adevărul, aceasta este călduroasă și stilizată pentru a se obține ținute fantastice!

O geacă parka este răspunsul pentru zilele friguroase când gradele scăzute ne țin în casă, dacă nu avem o jachetă mai groasă. Aceasta este disponibilă în diverse stiluri și culori, dar cel mai important este faptul că este călduroasă și elegantă, cu influențe masculine. Se poate purta cu diverse tipuri de încălțăminte, de la botine cu tocuri, până la UGG-uri și cizme scurte. Indiferent pentru ce model ai opta, te încurajăm să iei una pentru acest sezon. În primul rând pentru că astfel de jachete sunt lungi, ceea ce înseamnă că te protejează cu totul, având și spatele acoperit. Gecile parka s-au impus rapid și sigur în tendințe, așa că trebuie să ai una în garderobă!

Cele mai frumoase modele de geci parka

Geacă parka lungă

Parte din linia de colecție Tom Tailor Denim, jacheta este neagră și are model uni. Lungă până sub genunchi, aceasta are croială regular fit. Are guler scurt și este prevăzută cu glugă, iar mânecile lungi și dispune de patru buzunare exterioare. Este impermeabilă, deci se poate purta pe ploi și ninsori, fiind extrem de călduroasă. Are slituri laterale și închiderea se face cu fermoar și capse.

O poți comanda aici

Geaca parka Vero Moda

Geaca parka Excursion Expedition de la Vero Moda este pe un galben șofran, o nuanță energică și tinerească. Aceasta este confecționată din material sintetic, având o croială lejeră. Are și glugă, este îmblănită și are mâneci lungi. Ca detalii se remarcă prin șnururi interioare pentru ajustare, garnitură de blană sintetică detașabilă. La exterior are patru buzunare cu capse.

O poți comanda aici

Jachetă parka multicoloră

Sport, rebelă și lejeră, această geacă de toamnă-iarnă pare să fie desprinsă din paginile revistelor din anii ‘90. Cu aspect oversize, ținuta este una în culori intense, fiind extrem de ușoară cu model colorblock Riri. De la marca Pepe Jeans London este lungă, are glugă pliabilă și este prevăzută cu căptușeala cu plasă, mâneci cu inserții elastice la terminații. Mânecile sunt lungi, iar buzunarele sunt câte două pe piept și frontale.

Geacă parka roșie

Această geacă parka din colecția Only este una cu model ușor izolat și confecționată din material neted și călduros. Pe un roșu vișiniu închis, are fason drept, închiderea cu fermoar și în talie șnururi decorative. Modelul este cu căptușeală, iar buzunarele sunt încheiate. Gluga este largă și mare, având blăniță decorativă pe margine.

O poți comanda aici

Geaca parka army

Stil milităresc, această geacă este una cu influențe masculine, dar rămâne una extrem de cool și pentru doamne. În design asimetric, aceasta este mai lungă în spate și mai scurtă în față. Este grosuță, fiind izolată ușor pentru a te proteja de gradele scăzute. Fixare sigură cu fermoar și snap, gulerul este ridicat, gluga detașabilă prevăzută cu blăniță. Are și buzunare, și șnururi în talie pentru confort.

O poți comanda aici

foto: By Maksym Azovtsev, Shutterstock