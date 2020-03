Articolul vestimentar potrivit pentru orice ocazie: o rochie de blugi!

O rochie de blugi este exact ceea ce ai nevoie în zilele în care nu mai știi ce să porți! Aceasta poate fi potrivită atât pentru ieșirile în oraș cu prietenii, cât și pentru mersul la birou dacă știi cum să o accesorizezi!

În momentul în care soarele începe să apară pe cer din ce în ce mai des, iar temperaturile cresc considerabil, prima mea grijă este garderoba. În fiecare an în această perioadă simt nevoia să îmi cumpăr noi articole vestimentare, lăsându-le într-un singur raft pe cele care mi-au fost alături în urmă cu un an. Ceea ce fac eu este o greșeală deoarece ținutele de anul trecut pot fi purtate și în acest an! Da, ați auzit bine. O să vă dau un exemplu concret: rochia de blugi. Aceasta poate fi purtată în diferite combinații și potrivită pentru orice ocazie!

5 rochii de blugi care se potrivesc la orice eveniment!

Rochie de blugi scurtă

Orice piesă din denim este binevenită în garderoba ta. Te vei simți excelent în aceasta rochie de blugi, scurtă, cu talia marcată de o curea subțire. Se închide în față cu nasturi, are guler tip rever și buzunare funcționale în față și în spate, iar cele din zona bustului sunt false. Această rochie poate fi purtată pe timpul zilei, cu o pereche de sandale fără toc și accesorii fine, de dimensiuni mici.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie de blugi cu aspect prespălat

O rochie de blugi este perfectă pentru momentele în care nu știi ce să porți. Această rochie este de lungime medie, potrivită atât pentru femeile înalte, cât și pentru cele mai mici de înălțime. Are mâneci lungi și un cordon în talie care evidențiază silueta femeii care alege să o poarte. Pe timpul zilei, o poți purta atât cu sandale, cât și cu teniși, iar dacă dorești să ai această ținută la o petrecere, trebuie doar să o accesorizezi corespunzător!

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie de blugi din colecția Mustang

Rochia de blugi fără mâneci poate fi purtată atât pe timpul zilei, cât și pe timpul serii. Deși este o piesă vestimentară în stilul casual, aceasta poate fi accesorizată cu cercei de dimensiuni mari și pantofi cu toc și purtată la un eveniment pe timpul serii.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie midi de blugi

Rochia midi de blugi este perfectă pentru zilele călduroase datorită faptului că este vaporoasă. Aceasta are un cordon în talie care evidențiază silueta oricărei femei, indiferent de înălțimea acesteia. Rochia poate fi purtată cu o pereche de sandale și poate fi foarte elegantă alături de o pereche de pantofi cu toc înalt deoarece este tip cămașă.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie de blugi Flora

Cu siguranță v-ați gândit cel puțin odată să purtați ceva lejer, dar care să fie și elegant în același timp, iar eu îți voi prezenta soluția: un tricou alb peste care poți pune o rochie de blugi cu bretele, simplă, care este ușor de purtat cu o încălțăminte sport.

Rochia poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină Anna Nahabed/Shutterstock