Victoria’s Secret a lansat colectia de costume de baie

Destinatia: oriunde, insa la mare. Cu totii ne dorim o vacanta insorita si o colectie de costume de baie, inspirata din cele mai atragatoare destinatii de vacanta, care te va binedispune cu siguranta. Colectia de costume de baie Victoria’s Secret a sosit in magazinul Victoria’s Secret din Baneasa Shopping City si va putem spune ca este absolut fabuloasa pentru orice tip de silueta.

comunicat de presa

Colectia prezinta stilurile iconice ale marcii pe care le cunoasteti si le iubiti, precum si noi forme si piese in tendinte. Pregatiti-va sa straluciti cu detaliile glitter - costumele de baie cu insertii de cristale sunt piesa de rezistenta atat pe plaja, cat si la cocktailurile de la apusul soarelui.

Colectia Mix and Match va permite sa fiti propriul stilist, cu o varietate de stiluri, modele si culori pentru a obtine un look unic pentru voi. De asemenea, veti gasi variante actualizate ale modelelor clasice, cum ar fi bikini cu snururi, articole glamour dintr-o singura piesa si evident stilurile must-have, ce prezinta barete stralucitoare si detalii metalice in forma „V”.

Baywatch is back! Slip cu talie inalta, croi brazilian, forme asimetrice, plus elementele clasice precum bikinii cu snururi in laterale si cei hipster reprezinta noile must-have pe nisipul fierbinte.

Tehnologia moderna pe care se bazeaza sutienele iconice Victoria’s Secret se regaseste si in gama de costume de baie pentru o potrivire perfecta, tradusa in sustinere, confort si bineinteles, mult sex appeal. Victoria’s Secret iubeste formele feminine in toate masurile, pana la 40 D si XL.

Colectie inspirata de destinatiile preferate de pe litoral. Campania Swim le prezinta pe Paloma Elsesser, Jill Kortleve, Imaan Hammam si Taylor Hill evidentiind individualitatea si stilul personal al fiecarui model.