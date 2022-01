6 modele de genti care vor domina 2022

De la dragoste la prima vedere la romante care se intind pe mai multe sezoane, anul nou aduce o multime de rezolutii stilistice.

In speranta ca ocaziile pentru a iesi in lume vor fi mult mai ofertante anul acesta, gentile raman accesoriul-cheie pentru orice look.

Gentile in care merita sa investesti in 2022 pentru a construi tinute impecabile sunt deja in magazine – si noi am trecut deja pe acolo si am facut pentru tine o lista de shopping cu cele mai relevante alegeri. Gasesti toate tendintele la DEICHMANN la preturi avantajoase pentru a-ti face plinul de stil pentru tot anul.

De la genti de umar de zi la plicuri pentru seara, posetele pe care nu trebuie sa le pierzi din vedere:

Marsupiul din fas – fiecare casa de moda prezinta in acest sezon varianta sa, de la foarte simpla la semiluna cu paiete sau aplicatii din cristale Swarovski. Noua ne place varianta sport cu fermoar pe care o poti purta la absolut orice (si curata in masina de spalat).

Phone bag – ca si cum camera bag nu era suficient de mica, anul acesta geanta pentru telefon domina street style-ul international. Chiar daca esti fana gentilor importante, aceasta varianta se va dovedi extrem de comoda pentru iesiri scurte sau vacante unde telefonul, cardul si rujul sunt tot ce ai nevoie pentru o zi reusita.

Maxi Shopper din panza sau rafie – gentile in care intra literalmente toata viata ta s-au intors in sfarsit inapoi in tendinte. Alege un design elaborat sau poarta cu esarfe in jurul manerului pentru a-i schimba des aspectul.

Micro-cos – in contrast cu gentile citate mai sus, variantele micro pot fi purtate la gat sau in jurul incheieturii - ca o bratara - pentru a da un accent lejer si luminos tinutelor smart casual. Alege variante din piele ecologica sau tricotaj.

Geanta de umar medie - compacta si incapatoare, cel mai des intalnita in nuante nude sau maro, este prietena oricarei tinute cu pantaloni cu talie inalta, tocuri si topuri mulate. Alege un model cat mai clasic cu finisaje de calitate.

Geanta mica matlasata – realizata din material sau piele moale si innobilata cu un lant auriu, este cea mai dorita poseta de seara. Se poate purta si ziua cu jeans si camasa supradimensionata sau cu rochii vaporoase si ciocate.

