Douglas Live combina interactiunea clientilor si cumparaturile online pentru a crea o experienta digitala inovatoare

Cumparaturi, tutoriale si inspiratie live: prin intermediul Douglas Live, Douglas aduce la un nou nivel cumparaturile produselor de beauty si creeaza o experienta digitala holistica si inovatoare pe propriul site si in aplicatie.

Noul format de continut consta in masterclass-uri individuale in care experti in beauty, ambasadori de brand si fondatori de branduri isi prezinta rutinele de infrumusetare, look-urile in materie de machiaj sau recomandarile de produse intr-o forma inspirationala si interactiva. Toate produsele prezentate de-a lungul show-urilor pot fi adaugate in cosul de cumparaturi pentru a fi achizitionate. Liveshow-urile si video-urile on demand pot fi urmarite pe desktop sau pe versiunea mobila. De asemenea, pentru ca utilizatorii sa urmareasca show-urile din nou, este oferita optiunea de revizualizare pe website si in aplicatia Douglas.

VIP-uri si influenceri ca experti in domeniul beauty

Douglas Live ofera fanilor sectorului produselor de beauty o gama larga de subiecte si se bazeaza pe o combinatie inovatoare de formate cu un continut informativ, disponibile pe mai multe canale, precum si pe Live-Shopping . Fie ca detii un laptop, un PC, un smartphone sau chiar mai bine, aplicatia Douglas - toate produsele pot fi cumparate direct de pe Livestream .

Pe langa discutiile despre beauty cu experti, produsele si brandurile sunt lansate prin intermediul Douglas Live. Clientii dispun de posibilitatea de a profita de oferte exclusive care sunt disponibile doar in asociere cu Douglas Live Experience.

Urmatorul show de live shopping se va transmite simultan, la nivel international, pe 2 iunie 2022 si este dedicat lansarii parfumului EILISH by Billie Eilish. EILISH este un produs in conformitate cu Standardele DOUGLAS Clean Beauty si suntem incantati sa promovam expansiunea marcii in Romania, punand la dispozitia fanilor sai primul parfum al acestui talent exceptional. EILISH este una dintre cele mai importante lansari Douglas in 2022 pentru publicul nostru tanar si digital.

Consultatii live din magazine

Douglas Live a fost deja testat cu succes ca LiveStream direct din magazin. Beauty Advisorii Douglas pot oferi fanilor Douglas Live Beauty consultanta cu privire la achizitiile lor online. Participantii la Livestream au avut ocazia de a interactiona direct cu Beauty Advisor-ul prin intermediul functiei de chat si au putut solicita, de exemplu, sa li se arate in direct o nuanta de ruj, pentru a putea alege dintre mai multe culori. In viitor, vor fi transmise mai multe consultatii in direct din magazine.

Concept digital inovator

Douglas implementeaza tot mai intens strategia omnichannel si isi extinde continuu platforma online cu un public tinta de milioane de persoane. Sub premisa #FORWARDBEAUTY.DigitalFirst, Douglas Live isi doreste sa devina urmatoarea destinatie de shopping care inspira in ceea ce priveste frumusetea si sanatatea. Pentru a construi o experienta de marca inovatoare si cuprinzatoare, Douglas se indreapta spre o platforma digitala online complet integrata, care combina continutul informativ, experienta de shopping digital si divertismentul.

Vizionare placuta