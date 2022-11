Ultimele tendinte in materie de cizme pentru sezonul rece

Zilele de iarna reprezinta noi provocari in materie de styling, fiecare dintre noi dorindu-si un outfit cat mai complet si complex.

Solutia de cele mai multe ori vine neasteptat. Cizmele pot fi oaze de inspiratie care pot fi imbinate cu jeansi, rochii tricotate, pantalonii evazati si multe altele.

In paragrafele urmatoare am selectat o lista de shopping accesibila de la DEICHMANN. Descopera chiar acum modelele care vor atrage toate privirile si iti vor oferi un plus de stil.

Cizme scurte tip Chelsea – solutia perfecta pentru o tinuta casual. Cu un aspect simplist si intr-o varietate de culori, poate fi elementul lipsa din tinutele monocrome de iarna.

Bocancii inalti – fie ca e vorba despre modele cu platforma sau talpa plata, o pereche de acest gen este esentiala. Bocancii lungi cu sireturi sunt o alegere impecabila pentru tinutele carora iti doresti sa le oferi un twist cool. Rochii feminine, fuste mini sau pantaloni scurti.

Cizme de cauciuc – schimbarea vremii aduce inainte o nevoie imediata in materie de incaltaminte. Cizmele de cauciuc, adica impermeabilitate. Pentru zilele cand ploaia e un obstacol, te poti gandi la outfit-urile familiilor regale si gasi cele mai neasteptate combinatii.

Cizmele scurte matlasate – aici totul este despre dorinta de arata bine in orice moment al zilei. Fie ca e vorba de weekend, o sesiune de shopping sau o excursie spontana la munte. O pereche esentiala in garderoba, ce poate fi stilizata in tinutele sport-casual cu usurinta.

