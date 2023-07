Casio - ceas pentru clienții pretențioși din Țara florilor de cireș

Ceasurile Casio se bucură de o popularitate durabilă de mulți ani. Acestea sunt populare atât ca ceasuri pentru uzul zilnic, cât și pentru ocazii speciale. Succesul de care s-a bucurat marca face să merite să aruncăm o privire ceva mai atentă asupra istoriei sale și asupra a ceea ce face ca ceasurile Casio să iasă în evidență.

Casio - descoperiți istoria unui brand legendar

Fondatorul mărcii Casio a fost Tadao Kashio. Acest tânăr japonez s-a angajat ca strungar imediat după terminarea liceului. Proprietarul companiei în care lucra Kashio a recunoscut foarte repede talentul băiatului și l-a încurajat să își continue educația și cunoștințele. Ca urmare, în 1946, imediat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, și-a deschis propria companie, numită Kashio Seisakujo. Un an mai târziu, aceasta a fost redenumită Casio Computer Co. Ltd., iar frații Tadao, și anume Kazuo, Toshio și Yukio, s-au alăturat și ei afacerii.

Prima invenție lansată de frați a fost un dispozitiv care ținea o țigară, permițând utilizatorului să o fumeze până la capăt fără să-și ardă degetele. Acesta a câștigat foarte repede popularitate în rândul clienților, ceea ce a permis companiei să se dezvolte în continuare. În următorii ani, Casio a lucrat în principal la producția de calculatoare din ce în ce mai bune. În 1974, compania a lansat primul său ceas numit Casiotron, care venea cu numeroase caracteristici inovatoare. Câțiva ani mai târziu, Casio a lansat un ceas cu un calculator, care a fost un succes și a făcut compania cunoscută în întreaga lume.

Cu toate acestea, ceasul Casio G-Shock este un produs cu adevărat legendar, deoarece este rezistent la șocuri și extrem de robust. A devenit popular în întreaga lume și este și astăzi unul dintre cele mai populare ceasuri.

Ceasul Casio - de ce este încă popular?

În ciuda alegerii uriașe de ceasuri disponibile pe piață, marca Casio continuă să fie foarte populară. Acest lucru se datorează faptului că produsele Casio sunt create cu atenție la cele mai mici detalii. Marca urmează tendințele și poate satisface așteptările chiar și ale celor mai exigenți utilizatori. Ceasurile Casio sunt caracterizate de fiabilitate, precum și de un design modern și la modă.

Casio - Ceasuri bărbătești pentru iubitorii de accesorii sportive

Ceasurile Casio pentru bărbați sunt o alegere excelentă pentru bărbații care doresc să arate la modă și elegant. Ceasul Casio G-Shock, cu sistemul său antișoc brevetat, este fără îndoială cel mai emblematic produs lansat vreodată de marcă. Este deosebit de potrivit pentru o gamă largă de sporturi, dar poate fi purtat și zilnic. Datorită unei game largi de culori, puteți găsi cu ușurință un model care să vă satisfacă toate așteptările. Pe de altă parte, ceasurile bărbătești Edifice combină un stil sportiv cu eleganța. Atât carcasele, cât și brățările sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Deoarece dispun de numeroase funcții, sunt perfecte pentru tot felul de situații. În cele din urmă, colecția Retro este concepută pentru iubitorii de ceasuri clasice. După cum îi spune și numele, aspectul ceasurilor Casio Retro este inspirat de primele modele apărute pe piață.

Casio - ceas pentru femei pentru iubitorii de design japonez

Ceasuri Casio dama se disting prin designul lor bogat care reflectă perfect tendințele actuale. Colecția G-Shock BABY-G oferă ceasuri sport care se dovedesc utile chiar și în cele mai extreme condiții. Colecția Casio Classic, însă, este perfectă pentru femeile care caută un ceas pe care să-l poarte zilnic. Acestea au un design elegant și atemporal și sunt foarte ușoare. Ceasurile Casio Vintage, pe de altă parte, se disting prin carcasele dreptunghiulare și un afișaj digital. Designul lor este foarte asemănător cu ceasurile populare în anii 1980 și 1990.

Ceasuri Casio - clasicele atemporale

Ceasurile Casio nu se caracterizează doar prin durabilitate și precizie, ci și prin caracterul lor excepțional și atemporal. Acest lucru este evidențiat, mai presus de toate, de faptul că acestea seamănă în mare parte cu modelele produse în primii ani de existență a mărcii. Ceasurile Casio sunt echipate cu numeroase funcții și caracteristici inovatoare. Marca oferă atât ceasuri pentru bărbați, cât și pentru femei, pentru toate tipurile de ocazii. Astfel, puteți găsi nu doar modele sportive pe curele de cauciuc, ci și ceasuri cu carcase bogat decorate, perfecte pentru o ieșire în oraș. Compania folosește numai materiale de calitate superioară, inclusiv un cristal mineral și oțel inoxidabil. De aceea, produsele brandului îndeplinesc cele mai înalte așteptări ale clienților săi. Un ceas Casio este o alegere excelentă pentru toți cei care caută un ceas atemporal, care va servi mult timp și nu se va demoda niciodată.

Vizionare placuta