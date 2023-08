The Icon - noua colecție must-have de la Victoria’s Secret

Victoria’s Secret va lansa The Icon by Victoria’s Secret, o nouă colecție de sutiene, chiloți și lenjerie intimă care celebrează frumusețea fiecărei siluete în parte.

În prim-planul campaniei se regăsesc femei celebre la nivel internațional, precum Adut Akech, Hailey Bieber, Paloma Elsesser, Sui He, Emily Ratajkowski, Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima și Candice Swanepoel.

Campania a fost realizată de fotograful Mikael Jansson, care a colaborat pe partea de styling cu Camilla Nickerson. Esența campaniei transpune o serie de femei cu trăsături diferite, puternice și frumoase în felul lor unic. Fiecare nume menționat mai sus va fi prezent și la Victoria’s Secret’s World Tour, o prezentare de modă ce caută să reimagineze alura și aparența brandului. Aceasta va fi realizată în colaborare cu artiști creativi emergenți de la nivel global și va avea loc în toamna ce urmează.

„ Suntem atât de încântați să lansăm colecția The Icon by Victoria’s Secret. Aceasta a fost realizată pentru a pune accent pe formele naturale ale fiecărei femei, din dorința de a rămâne fidelă și iubitoare ei însăși. Este o colecție captivantă și esențială garderobei tale.”, a spus Janie Schaffer, Chief Design Officer la Victoria’s Secret.

The Icon by Victoria’s Secret include și sutienul The Icon Custom Push-Up Plunge Bra, care este de altfel primul model ce dispune de o tehnologie inovatoare de susținere și modelare, fiind personalizată pentru a îmbunătăți aspectul natural al celei care îl poartă. Dantela fină, căptușeala ușoară cu push-up și bretelele complet reglabile și convertibile sunt alte motive pentru care această piesă ar trebui achiziționată. Colecția The Icon a fost creată pentru a-ți oferi și mai multe motive să te afișezi în toată frumusețea ta, indiferent de locul în care te-ai afla.

Colecția va fi valabilă începând cu 29 august.

Vizionare placuta