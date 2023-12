Personalizează fiecare cadou cu noua colecție Crocs de Crăciun

Sărbătorile înseamnă în egală măsură ieșiri cu prietenii în outfit-uri elegante, dar și petreceri în familie, în ținute relaxate. În ultimii ani, saboții Crocs au devenit parte integrantă din confortul unei zile petrecute în casă sau a unei ieșiri casual la plimbare sau la un festival în aer liber.

De aceea, Crocs știe că e important să îți ofere saboți și accesorii pe gustul tău, cu cât mai personalizați, cu atât mai bine.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Crocs aduce un strop de magie în garderoba ta cu o nouă colecție de încălțăminte și accesorii Crocs Jibbitz. Aceasta combină confortul iconic Crocs cu elemente de design jucăuș, creând astfel o gamă de modele perfecte pentru a te bucura de atmosfera festivă.

De la piese decorate cu motive de Crăciun, până la item-uri versatile cu designuri tematice, Crocs are ceva pentru fiecare membru al familiei sau prieten excentric.

Vedeta colecției sunt saboții cu finisaj argintiu strălucitor, cu variante pentru bărbați, femei și copii. Chiar dacă stai în casă, în pijama sau trening, ai un element festiv, asortat cu beteala și globurile strălucitoare din pomul de Crăciun. Dacă îi și accesorizezi cu Crocs Jibbitz din această colecție festivă, ai o ținută unică.

Dacă ești fan pulovere cu motive nordice, acum poți să-ți asortezi o pereche de Crocs în același stil, pentru că ai un model dedicat, Classic Holiday Sweater Clog. Tricot roșu intens cu inserții grafice albe, ca un autentic model hibernal, de asemenea în variante pentru adulți și copii.

Pentru cei care îl iubesc pe Moș Crăciun, există modelul Classic Clog de un roșu intens “Varsity Red” inspirat de costumul și sacul Moșului, aducător de daruri și bucurii. Și pentru această variantă, poți opta pentru măsuri de oameni mari sau copii mici, toată familia îl poate primi pe Moș în ținute asortate în cinstea sa.

Pentru friguroși, colecția are variante cu căptușeală călduroasă, numai bună de ieșit să admiri ninsoarea și luminițele stradale.

Mai poți alege variante alb cu gri, negru sau sandale cu model nordic, vesele și confortabile.

Indiferent la care model te oprești, știi că beneficiezi de toate atributele unui Crocs autentic:

Incredibil de ușori și amuzant de purtat

Impermeabili

Cântăresc câteva grame

Orificiile care îi fac respirabili și care elimină apa sau pietricelele

Ușor de spălat și se usucă rapid

Bareta pivotantă care îi fixează pentru mai multă siguranță în mers

Customizabili cu accesorii Jibbitz

Confort iconic Crocs

Flexibili cu un confort de 360 de grade

Pentru cei căptușiți, poliester pufos și moale

Dar să nu uităm de celelalte articole din colecție: șosete călduroase cu modele festive și o pleiadă de Crocs Jibbitz, din care să-ți alegi ce să adaugi la cadourile tale: de la fulgi de nea, oameni de zăpadă și decorațiuni clasice de pom la animăluțe simpatice și pufuri distractive.

Descoperă care pereche sau combinație este ideală stilului tău și al celor dragi în magazinele Crocs sau vizitând crocs.com.

