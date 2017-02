Unul dintre acestea este podbalul, o planta cu flori galbene, pe care cu siguranta ai vazut-o in zonele necultivate. Este bine sa stii ca infuzia obtinuta din ea se poate folosi atat intern, cat si extern, dar si ca ea are atat beneficii, cat si contraindicatii. Asadar, afla si tu, in cele ce urmeaza, totul despre ceaiul de podbal!

Podbalul, cunoscut si sub denumirea de Tussilago farfara, este o planta cu o inaltime de pana la 30 de centimetri, a carei tulpina este acoperita de perisori desi. La baza acesteia se afla cateva frunze de forma rotunda, care cresc dupa ofilirea florilor. Ele sunt galbene si, la prima vedere, seamana cu cele de papadie.

Daca vrei sa culegi podbal, trebuie sa te duci in zonele deluroase, unde solul este erodat si umed.

Ceaiul de podbal este recunoscut pentru minunile pe care le face in cazul tusei si al altor afectiuni ale sistemului respirator, cum ar fi astmul si chiar si silicoza. De aceea planta a fost denumita Tussilago farfara.

Daca vrei sa beneficiezi de proprietatile podbalului, trebuie sa folosesti numai frunzele plantei, care contin diverse substante cum ar fi taninii, tusilagina, care este o substanta amra, si fitosterolii.

foto interior si prima pagina: R. Maximiliane , Shutterstock