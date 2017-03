Intreaga noastra viata am fost invatati ca dragostea doare, ca dragostea inseamna sacrificiu si ca trebuie sa facem absolut tot pentru dragoste.

Acum... uita tot ce ai fost invatata macar pentru un minut si te rog sa citesti acest articol.

Dragostea nu ar trebui sa doara. Dragostea nu ar trebui sa iti faca rau. Da, este adevarat, in relatii si in iubire trebuie sa faci cateva sacrificii si chiar compromisuri, insa nu trebuie sa fii constransa sa faci asta. Nu trebuie sa fii impinsa de la spate, nu trebuie sa suferi, nu trebuie sa iti fie rusine. Nimeni nu are dreptul sa ceara ceva de la tine indiferent de cine este acea persoana pentru tine.

Dragostea este o alegere plina de multe emotii care te fac fericita si fix asa ar trebui sa fie. Dragostea este cea care te face fericita. Si daca nu se intampla asa, daca ti se pare ca totul este pe dos si esti impinsa de la spate iti dau un sfat... PLEACA.

Unii oameni vor intra in viata ta cu vorbe dulci si iluzii frumoase... Actiunile lor sunt cele care spun cel mai mare adevar si nu ar trebui sa ramai langa cineva care nu iti demonstreaza nimic in schimb.

Nu ar trebui sa ramai langa cineva care nu se gandeste la tine ca la un element cheie al vietii sale. Nu trebuie sa indeplinesti scopul nimanui, ci doar scopul tau.

Ai o viata proprie, scopuri si obiective proprii si daca cineva iti cere sa pui pe pauza viata ta si sa faci schimbari fara ca aceasta persoana sa nu faca nimic, atunci pleaca. Nu accepta. Dragostea este o sarada.

Indeparteaza-te de astfel de persoane. Pentru ca ajung sa iti ia toata energia si sa te consume. O iubire care nu este din inima, care nu este reciproca nu va functiona. Tu meriti pe cineva dispus sa faca orice pentru tine pentru ca si tu, la randul tau, ai face orice pentru el. Meriti pe cineva care sa te iubeasca pentru ceea ce esti, pe cineva care sa te sprijine si care sa nu iti ceara sa te schimbi pentru nimic in lume.

Mai bine sa fii singura si fericita decat cu cineva si nefericita pentru ca ai lasat ca viata sa treaca pe langa tine si ai renuntat la visurile tale.