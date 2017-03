Sunt aici pentru a va spune povestea mea.

Am ascultat parerile oamenilor si am incercat sa schimb persoana care sunt pentru ca am crezut ca altii ma vor accepta. Si mi-am dat seama ca nu stiu cum sa fiu eu. Sunt inconjurata de oameni care ma ghideaza, care ma preseaza, care imi spun ca trebuie sa fiu sexy, trebuie sa fiu draguta, trebuie sa fiu frumoasa. Cred ma intelegeti. Toti avem presiuni de care trebuie sa ne ocupam zi de zi - la scoala, la munca, in relatia cu prietenii, cu parintii, cu familia.

Mie mi se spune ce sa port, cum sa ma uit, ce ar trebui sa spun, cum ar trebui sa fiu.

Iar aceasta presiune aproape ca m-a daramat. Ma gandeam ca nu sunt suficient de buna pentru ei si ca trebuie sa fac ceva ina cest sens. Si ti se rupe sufletul cand simti ca nu esti ceea ce ei isi doresc. Cel mai important lucru, insa, este sa ai incredere in tine. Daca faci ceva, fa-o pentru ca iti place, pentru ca iubesti sa faci asta si pentru ca ai incredere in tine si stii ca poti face asta. Mergi mai departe. Lasa ca oamenii critici sa te critice si iubeste-te pentru ceea ce esti.

Vreau sa stiti ca noi putem schimba lumea... si asta este uimitor. Va rog doar sa fim buni unul cu altul, sa oferim iubire in loc de ura, sa ne inspiram... sa schimbam acest joc. Sa invatam unii de la altii. Sa fim cine suntem, fara masti.

