Am avut o copilarie fericita. Frumoasa. De neuitat.

Parintii mei au fost intotdeauna alaturi de mine in tot ce faceam. Avand sprijinul lor, mi-a fost mai usor sa iau decizii care pana si pe mine ma cam speriau. Am invatat de la ei cum sa imi traiesc viata si cum sa fiu independenta. Mi s-a oferit posibilitatea de a explora si de a invata din propriile greseli. Va multumesc, mama si tata, pentru toata iubirea pe care mi-ati oferit-o, pentru ajutorul dat de fiecare data cand aveam nevoie si pentru lectiile pe care le-am invatat de la voi:

1. Urmeaza-ti intotdeauna visurile

Parintii mei nu s-au indoit niciodata de abilitatile mele si m-au sprijinit intotdeauna, chiar si atunci cand am gresit si am dat-o in bara. Poate ca m-au certat din cand in cand, insa au facut asta doar pentru ca m-au vazut ca sufar si ca imi este greu sa merg mai departe.

2. Nu renunta niciodata

Chiar si atunci cand simti ca nu mai poti, ca obstacolele sunt prea dificile, ca totul pare sa fie impotriva ta, ca orice ai face nu vei reusi... mergi mai departe. Odata ce renunti, esti invinsa insa sunt atat de multe lucruri care te asteapta de partea cealalta a infrangerii.

3. Munceste din greu

Vrei sa ajungi cineva? Munceste din greu si ramai tu insati pentru ca nu stii niciodata cand totul ti se poate lua din fata. Ramai cu picioarele pe pamant; chiar daca pentru ei esti speciala, in fata altor persoane esti un om ca oricare altul.

4. Nu exista rusine in a te confrunta cu probleme

Important este sa nu renunti pentru ca acesta este singurul moment in care nu vei reusi nimic. Ai esuat? Nicio problema, ai invatat o lectie si nu vei mai repeta niciodata aceasta greseala.

5. Fii un suflet bun

Parintii mei au sacrificat atat de multe pentru familia noastra si nu le pot multumi suficient; si stiu ca nici nu pot face ceva pentru a le oferi inapoi tot ce m-au invatat si mi-au dat. Iar bunatatea lor a fost ghidul meu pentru a fi o persoana cu un suflet frumos.