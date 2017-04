O persoana cu un suflet sensibil este inclinata sa creada ca va avea o viata dificila. Adevarul este ca ea lupta cu ceva ce nu poate controla si exista un sentiment de nesiguranta in ea cand vine vorba de relatii. Stie ca este dificil si este dispusa sa lupte cu gandurile si grijile sale irationale... insa are nevoie de tine. Are nevoie sa ii spui ca vei fi langa ea si ca nu o vei parasi niciodata.

Iubeste o persoana cu un suflet sensibil... pentru ca este cea mai frumoasa iubire de care vei avea parte in aceasta viata.

Merita sa lupti pentru inima unei persoane cu un suflet sensibil

Nu o sa te mint, va fi dificil. Vor exista momente in care va veti certa din motive stupide, motive care exista doar in capul sau. Insa indiferent de cat de greu va fi, merita sa lupti pentru aceasta relatie.

Vei spune "Totul va fi bine" de foarte multe ori.

Sunt doar cateva cuvinte care reusesc sa opreasca orice gand ii trece prin cap - "Totul va fi bine". Si, sincer, nu le poti spune niciodata de prea multe ori.

Uneori trebuie doar sa asculti.

Vor fi momente in care tot ce va trebui sa faci este sa asculti. Sa fii acolo, nu doar cu trupul, ci si cu sufletul. Si nu te astepta sa iti ceara sfaturi pentru ca tot ce isi doreste aceasta persoana este sa se descarce, sa scape de toate grijile si de problemele.

Tine minte asta: Nu e vorba ca nu are incredere in tine

Vorbesti cu o persoana cu un suflet sensibil despre un fost iubit si deja se gandeste ca o poti insela. Spui ca este un prieten apropiat si in mintea ei e cineva care incearca sa va desparta. Aceasta teama nu are legatura cu faptul ca nu are incredere in tine sau in relatia voastra. In capul sau apar deja scenarii pe care nici ea nu le doreste sa le aiba. Crede-ma, si ea lupta sa depaseasca aceste ganduri.

Odata ce increderea este castigata, te va iubi asa cum nu ai fost iubit(a) niciodata

Daca este ceva la care o persoana cu un suflet sensibil se pricepe cu adevarat este sa iubeasca. Daca exista un punct forte al sau, acesta este abilitatea sa de a iti arata cat de mult tine la tine. Poate ca ii va lua o perioada mai lunga de timp sa aiba incredere in tine, insa odata ce i-ai castigat increderea i-ai castigat si sufletul. Pentru totdeauna. Si golurile din inima ta nu vor mai exista... pentru ca vei fi completa. Nu iti va mai lipsi nimic niciodata.

