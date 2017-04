Am adunat pentru sufletele noastre cele mai frumoase citate ale Maicii Tereza. Daca va plac, nu ezitati sa le impartasiti cu persoanele dragi din viata voastra:

1. Revolutia dragostei incepe cu un zambet. Zambeste de cinci ori pe zi unei persoane careia, in mod normal, n-ai niciun chef sa-i zambesti. O vei face in numele vietii.

2. Dumnezeu le-a dat oamenilor maini pentru a servi si inima pentru a iubi.

3. Cu cat avem mai putin, cu atat dam mai mult. Pare absurd, dar aceasta este logica pe care o are dragostea.

4. Fa in asa fel incat oamenii care se afla in suferinta sa vada in tine un inger al consolarii si confortului.

5. Nu exista boala mai mare in lume decat cea a lipsei de dragoste.

6. Daca judeci oamenii, nu vei avea timp sa ii iubesti.

7. Sa nu credeti ca dragostea, pentru a fi adevarata, trebuie sa fie extraordinara. Lucrul de care avem nevoie e sa iubim fara sa obosim in a iubi.

8. Sa ne rugam ca femeile sa inteleaga profund motivul existentei lor: a iubi si a fi iubite si prin aceasta iubire sa devina instrumente ale pacii in lume.

9. Oamenii sunt adesea neintelegatori, irationali si egoisti. Iarta-i, oricum...

10. Ceea ce construiesti in ani, altii pot darama intr-o zi. Construieste, oricum...

12. Pentru a raspandi fericire in jur, e nevoie sa fii fericit in propria familie.

13. Oamenii care se iubesc unii pe altii profund si adevarat sunt cei mai fericiti oameni din lume. Ei pot avea foarte putine lucruri, pot sa nu aiba nimic, dar sunt oameni fericiti.

14. Sa zambesti unui om care este suparat; sa vizitezi, chiar si pentru putin timp, pe cineva care este singur; sa oferi adapost sub umbrela ta cuiva aflat in ploaie; sa citesti ceva unui orb; aceste actiuni si multe altele pot parea marunte, dar numai astfel noi putem sa dam iubirii noastre pentru Dumnezeu o forma concreta.

15. Lumea nu se cucereste cu bombe si arme, ci cu dragoste si intelegere.

16. Tu poti face lucruri pe care eu nu le pot face. Eu pot face lucruri pe care tu nu le poti face. Impreuna putem face lucruri minunate.

17. Ai grija ca oricine vine la tine, sa plece mai bun si mai fericit.

18. Noi acceptam dragostea ca un fel de nebunie, dar la urma urmei ea este o intelepciune intuitiva deosebita!

19. Una dintre cele mai grave boli pe lumea asta este sa nu insemni nimic pentru nimeni.

20. Ziua cea mai frumoasa? Astazi.

Obstacolul cel mai mare? Frica.

Lucrul cel mai usor? Greseala.

Greseala cea mai mare? Renuntarea.

Radacina cea mai rea? Egoismul.

Distractia cea mai buna? Munca.

Infrangerea cea mai urata? Descurajarea.

Profesionistii cei mai buni? Copiii.

Nevoia dintai? Comunicarea.

Fericirea cea mai mare? Sa fii util.

Misterul cel mai profund? Moartea.

Defectul cel mai mare? Intristarea.

Sentimentul cel mai urat? Ura.

Cadoul cel mai frumos? Iertarea.

Traseul cel mai bun? Calea dreapta.

Senzatia cea mai placuta? Pacea interioara.

Gestul cel mai frumos? Zambetul.

Medicamentul cel mai bun? Optimismul.

Satisfactia cea mai mare? Datoria implinita.

Puterea cea mai mare? Credinta.

