Gandurile negative au o cale extrem de ciudata de a se tari in creierul si in mintea noastra. Ele ne spun ca nu suntem suficient de buni sau suficient de inteligenti pentru a ne atinge obiectivele. Ne impiedica sa ne dorim o schimbare pozitiva sau sa gasim adevarata fericire.

Gandurile toxice ne pot deteriora sufletul si ne pot impiedica sa traim o viata fericita si sanatoasa.

Exista, insa, cateva trucuri foarte simple care ne ajuta sa recunoastem un gand toxic si il indepartam pentru a avea o minte clara si o atitudine pozitiva.

Iata care sunt aceste ganduri si ce putem face pentru a le elimina din viata noastra.

1. "Nu sunt pregatita"

Daca iti spui mereu ca nu esti pregatita, atunci chiar nu vei fi niciodata pregatita. Schimbarea poate fi infricosatoare, dar daca esti dispusa sa iti asumi anumite compromisuri, rezultatele ar putea fi uimitoare. Esti singura persoana care sta in calea ta. Fii dispusa sa iesi din zona de confort si iti vei da seama peste un timp ca aceasta a fost cea mai buna decizie pe care ai luat-o pana acum.

Acest gand este extrem de periculos deoarece iti poate face rau. Nu vei mai vedea succesul, nu vei mai gasi fericirea. Daca ai anumite visuri sau vrei sa iti imbunatatesti anumite obiceiuri, stabileste un obiectiv si tine-te de el. Insa aminteste-ti ca iubirea de si acceptarea propriei persoane reprezinta o parte vitala a fericirii tale.

3. "Viata este prea grea"

Daca acest gand ti-a trecut prin minte, este o dovada clara ca esti doar un om. Viata are un mod de a ne coplesi din cand in cand. Insa trebuie sa inveti sa incetinesti cand acest lucru se intampla, sa acorzi prioritate lucrurilor cu adevarat importante in viata ta si sa te concentrezi pe acestea. Elibereaza-te si incearca sa te ocupi de un singur lucru o data in loc sa incerci sa faci totul imediat.

4. "Nu o sa fiu fericita decat in momentul in care..."

Acest gand iti va fura fericirea adevarata. Nu spune asta niciodata. Viata se intampla chiar in acest moment. Urmareste-ti visurile, insa gaseste o cale de a te bucura pe parcursul calatoriei tale. Daca astepti pana cand ajungi la capatul drumului - oricare ar fi versiunea ta pentru adevarata fericire - vei pierde toate experientele minunate pe care nu le-ai vazut pe parcurs.

5. "Este prea tarziu"

Acest gand va aduce doar negativitate in viata ta. Daca vrei sa faci o schimbare, depinde doar de tine sa faci acest lucru. Tu esti singura persoana care iti sta in cale. Niciodata nu este prea tarziu.