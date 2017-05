Un ucenic a venit la Buddha si i-a spus: "Sufletul meu este trist. Inima mi-e plina de amaraciune. Ma simt vinovat, rau si nu mai gasesc bucurie in viata mea. Simt ca nu mai am pentru ce sa traiesc."

Buddha i-a zambit si i-a spus sa mearga pana la rau si sa bea apa din el. Barbatul nu a mai stat pe ganduri, insa cand a ajuns acolo a vazut ca apa din iaz era plina de noroi, asa ca s-a intors si i-a spus "Nu pot face asta, apa este atat de murdara, nu am cum sa beau asa ceva."

Buddha i-a zambit din nou si l-a rugat sa incerce din nou, asa ca barbatul s-a dus iar la rau. Insa nici de data asta nu a putut bea apa. Putin mai tarziu, Buddha i-a spus din nou sa mearga la rau si sa ii ia un pahar cu apa.

"Nu pot, are atat de mult noroi in ea." - a raspuns ucenicul.

Buddha a tot insistat, asa ca ucenicul a trebuit sa se supuna.

Cand a ajuns la rau, a gasit o apa curata si limpede. A umplut paharul si s-a intors catre locul in care statea Buddha; acesta l-a privit in ochi si i-a zambit... iar in acel moment discipolul si-a invatat lectia.

Cand mintea ta este incurcata, ofera-i putin timp si vei vedea cum lucrurile se rezolva. Totul va deveni mult mai clar.

Avem atat de multe carti scrise, atat de multe conceptii despre cum sa te iubesti si ce sa faci pentru a trai o viata frumoasa. Le citim cu dorinta de a face o schimbare. Incercarea de a repara emotiile, de a corecta sentimentele este un fenomen inutil. In sanscrita exista un proverb: "Sa presupunem ca ai o rana. Daca tu continui sa o zgarii, aceasta se va adanci. De fiecare data cand umbli la ea, ii vei face si mai mult rau."

Asa este si in viata, incerci sa scapi de un lucru, sa eviti o problema, sa te iubesti sau sa nu te iubesti. Toate acestea sunt inutile. Lasa viata sa mearga mai departe. in schimb, invata iti ingrijesti sufletul, sa te accepti asa cum esti, sa traiesti cu tine.

foto interior si prima pagina: FCSCAFEINE Shutterstock