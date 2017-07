Aseara am redeschis cateva rani ale sufletului. Am dezgropat amintiri. Mi-am luat gandurile la puricat. Nu am stiut niciodata cand trebuie sa ma opresc pentru a nu mai simti durere. Am luat lopata si am sapat in tot trecutul meu pana cand am ajuns la cele mai dificile momente. Mi-am simtit inima facuta bucati si nu am stiut cum sa o repar.

M-am simtit inconfortabil. Sufletul meu plangea. Inima nu mai era intreaga. Ma uram secunda cu secunda.

Vindecarea nu inseamna doar un ceai fierbinte si o baie cu spuma. Nu este o felie de pizza si confortul celei mai bune prietene. Nu este o reluare din Sex and the City. Nu este o clasa de yoga sau cumparaturi de pe cardul de credit.

Da, toate aceste lucruri pot exista in vindecare. Toate sunt incercari minore de a uita momentele dificile pe care le traim pentru putin timp.

Insa vindecarea, adevarata vindecare, este de obicei dificila. Este urata.

Nu are legatura cu citatele inspirationale pe care le gasesti pe Instagram. Este plina de durere, de secrete, de lucruri pe care le-ai lasat sa functioneze pentru prea mult timp. Vindecarea arata o alta fata a ta. Arata noptile in care ai stat si ai plans pentru ca nu mai puteai continua. Arata farfuria goala de la cina pentru ca nu aveai putere sa te ridici din pat si sa iti gatesti.

Nu poti trece peste tot ce s-a intamplat cu tine, peste toate lucrurile dureroase, daca nu te adaptezi. Fii curajoasa si priveste-ti ranile din suflet. Vindecarea emotionala poate deveni mai usoara in fiecare luna. Aceasta nu anuleaza ceea ce ai facut si nici nu va sterge cu buretele totul. Insa te va ajuta sa mergi mai departe si, peste o perioada de timp vei vedea totul precum o amintire urata.

Totul se vindeca. Te vindeci in fiecare zi. Mergi mai departe. Inima si sufletul tau au nevoie de tine, de acea femeie puternica care poate trece peste orice obstacol.

