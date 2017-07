Sunt anumite momente in viata care vin la pachet cu lectii valoroase care ne pot ajuta sa ne dezvoltam si sa ne eliberam sufletul de griji si de probleme. Ar trebui ca din cand in cand sa ne amintim de aceste lectii deoarece pot face schimbari frumoase in prezentul si viitorul nostru.

foto interior si prima pagina: GRSI, Shutterstock

Iata care sunt cele mai importante lectii de viata pe care le-am invatat de una singura:

1. Nimeni altcineva nu te poate face fericita.

Relatiile intime iti vor distrage atentia de la relatia pe care o ai cu propria persoana, insa cu cat te confrunti mai mult cu problemele tale - temeri, nesiguranta, experiente negative din trecut, fapte, neajunsuri, greseli - cu atat va trebui sa te privesti in oglinda... singura.

Atasamentul pe care il ai pentru lucrurile materiale iti fura libertatea de a gandi clar si rational, iti fura timpul pretios si creeaza un stres suplimentar si inutil in viata ta.

Inainte de a cumpara ceva, intreaba-te: "Chiar am nevoie de asta? Imi va face viata mai putin stresanta sau o sarcina dificila mai usoara?" Cumpara doar ce ai cu adevarat nevoie.

3. Munceste mai putin daca poti.

Nu vei primi o recompensa pe patul de moarte pentru orele suplimentare pe care le-ai petrecut la birou, insa nu va exista regrete pentru timpul suplimentar pe care l-ai petrecut cu oamenii pe care ii pretuiesti.

4. Daca ai nevoie de o dovada ca fericirea adevarata exista, uita-te la copiii care se joaca impreuna in parc.

5. Nu crede tot ce ti se spune.