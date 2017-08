Multi avem in vietile noastre persoane foarte toxice care au o influenta negativa asupra noastra. Sunt persoane false care pretind ca sunt dragute, insa care sunt destul de dificile si al carui suflet este incarcat de pesimism.

Prietenii sunt importanti, iar prietenia trebuie pretuita. Insa cum distingem intre bine si rau? Iata o lista usoara care ne ajuta sa ne dam seama care sunt persoanele bune, cu inima frumoasa:

1. Vor accepta "nebunul" din tine

Cu totii avem momente in care ne dam jos mastile si scoatem la iveala personalitatea nebuna si ciudata. Iar prietenii adevarati stiu cel mai bine ca in astfel de momente tot ce trebuie sa faca este sa ne sustina si sa ne fie alaturi.

2. In ciuda programului foarte incarcat, iti vor oferi din timpul lor

Prietenii adevarati fac asta. Pentru ca tu ocupi un loc important in viata lor. Ei ar face orice pentru tine si la orice ora. Vor iesi cu tine la o bere dupa o zi in care visau doar sa ajunga acasa si sa se tranteasca pe canapea.

3. Intotdeauna iarta si merg mai departe

Suntem oameni. Facem greseli. Un prieten adevarat te va ierta intotdeauna si va face tot posibilul sa te ajute sa treci peste momentele dificile fara a te critica prea mult.

O persoana falsa doar va arata cu degetul si iti va enumera toate defetele si greselile facute.

4. Vor pastra legatura cu tine

Prieteniile de lunga distanta sunt la fel de complicate ca si relatiile de dragoste de lunga distanta. Un bun prieten se va asigura ca iti trimite un mesaj, ca iti da un telefon, ca iti trimite poze din cand in cand. Te va tine la curent cu ce se intampla in viata lui si se asteapta ca si tu sa faci la fel.

5. Iti accepta alegerile

Si nu le va critica niciodata. Te va sprijini in deciziile pe care le faci, in obiectivele, telurile si visurile tale in viata.