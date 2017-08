Fericirea este ceva la care aspiram cu totii in viata noastra. Desi credem ca facem tot ce putem pentru a atinge nivelul de fericire absoluta, de multe ori ne sabotam bucuria fara sa ne dam seama.

Ma indoiesc ca cineva intentioneaza sa fie nefericit, deci este doar o chestiune de constientizare asupra comportamentului nostru care ne poate impiedica sa ajungem la fericire. In acest fel putem face schimbarile de care avem nevoie pentru a anula aceste inclinatii comune.

Suntem cu totii in aceasta calatorie impreuna si trebuie sa gasim variante frumoase pentru ca inimile si sufletele noastre sa fie fericite.

Exista 4 moduri prin care ne putem sabota fericirea:

1. Facem comparatie

Cand facem comparatie ne garantam 100% un loc in lumea nefericirii. In doze mici, este normal sa exprimi curiozitate cu privire la ce fac ceilalti. Cu toate acestea, atunci cand aceasta tendinta aparent nevinovata devine o obisnuinta, ea poate face loc unei vieti intunecate de dezamagire, agitatie si sentimente rele.

Avem puterea de a opri acest obicei, de a ne controla destinul. Este important sa ne concentram asupra propriei vieti - exista o singura tu in aceasta lume pentru un motiv, asa ca nu te respinge. Compara-te o mai buna varianta a ta si atat. Nu merge mai departe.

2. Mentalitatea "iarba este mai verde in cealalta parte"

Similara unei comparatii, aceasta mentalitate este o alta viziune pe care am dori sa o detoxifiem din viata noastra. Daca ne concentram asupra acestei abordari, fericirea nu va fi niciodata accesibila deoarece nu vom fi niciodata in locul potrivit la momentul potrivit. Prin urmare, ne vom intreba cum ar putea fi lucrurile daca am fi altcineva sau daca am trai in alte momente. Aceasta este o batalie pe care cu siguranta o vom pierde indiferent de cat de fabuloasa este viata noastra pentru ca ne furam singuri fericirea. Ca sa nu mai vorbim de cate experiente si momente uimitoare vom rata pentru ca suntem nerabdatori si dornici de altceva care se afla in afara sferei noastre.