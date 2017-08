Formarea obiceiurilor merge mana in mana cu succesul. Nu exista niciun "Daca..." pe acest drum. Este esential sa creezi obiceiuri solide care se aliniaza cu dorintele tale pentru a reusi in orice domeniu al vietii. Crearea de obiceiuri este un truc pe care majoritatea oamenilor de succes si fericiti il pun in practica. Pe de alta parte, exista si alte obiceiuri mai putin placute - cele care ne impiedica sa ajungem acolo unde ne dorim. Va spunem care sunt acestea si ce este de facut pentru a ne atinge telurile.

foto interior si prima pagina: Zolotarevs Shutterstock

1. Recunosti care este problema, insa nu faci nimic mai mult decat atat.

Pe scurt... te plangi. Cu totii o facem si de obicei aceasta este o piesa cruciala in realizarea lucrurilor de care suntem nemultumiti si ce ar trebui schimbat in aceasta privinta. Insa, recunoasterea problemei este doar primul pas. Vorbind despre asta nu vei reusi prea multe.

2. Crezi ca daca ceva a functionat pentru altcineva, va functiona si pentru tine.

Lumina nu loveste niciodata acelasi loc de doua ori, asa ca sa faci exact ce face altcineva este o reteta a dezastrului. Incearca sa faci ceva ce simti ca va functiona nu pentru ca ai vazut ca functioneaza la altcineva, ci pentru ca intuitia ta iti spune ca aceasta este calea potrivita pentru tine.

3. Astepti permisiunea.

Foarte rar vei intalni oameni care iti vor pune in brate visuri frumoase si iti vor spune "Iata visul tau... fugi cu el!" Sigur, sunt momente in care va trebui sa faci compromisuri, sa depasesti obstacole si sa ceri ajutor... insa incearca sa gandesti in afara cutiei. De ce ai nevoie de permisiunea unei persoane pentru a face ceea ce iti doresti?