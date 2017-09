Viata este una tot mai ocupata. Sunt momente in care simti ca este imposibil sa mergi mai departe. Ai un loc de munca full time, lucrezi la relatia cu oamenii din jurul tau si faci tot posibilul sa imbunatatesti si alte domenii ale vietii tale.

Adevarul este ca daca nu faci pasi marunti in fiecare zi pentru a face schimbari importante in viata ta, timpul tau se va pierde in vidul vietii din ce in ce mai ocupate. Inainte de a iti da seama, te vei trezi la batranete, intrebandu-te unde s-au evaporat toate zilele tale.

Daca vrei sa iti schimbi viata si sa fii fericita cu adevarat, invata de la oamenii de succes. Iata care sunt obiceiurile pe care fiecare persoana fericita le face inainte de 8 dimineata. Alege-le pe care ti se par potrivite si implementeaza-le in stilul tau de viata.

In fiecare dimineata, o persoana fericita se simte mereu recunoscatoare pentru faptul ca traieste, pentru darul vietii si pentru bucuria unei noi zile. Cand lucrurile sunt dificile, poti face o lista in mintea ta cu toate lucrurile pozitive.

Cercetatorii spun ca persoanele care isi exprima in mod regulat recunostinta sunt mai putin susceptibile de a suferi de singuratate, anxietate, depresie sau invidie.

2. Persoanele fericite nu uita niciodata conexiunea spirituala

Cateva minute din dimineata sunt dedicate meditatiei, exercitiilor de yoga, pilates si alte modalitati de reconectare la realitatea actuala si savurarea acestor momente pretioase inainte de a isi incepe ziua.