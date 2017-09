Karma are la baza o intelegere destul de universala, la fel ca oricare energie din Univers. Asadar, cu cat eliberezi mai multa energie (fie ea pozitiva sau negativa) in lume, cu atat mai multa energie se va intoarce catre tine.

Pentru ca noi sa ne pastram karma buna, putem recurge la incercarea acestor cinci metode semnificative pentru a o stimula:

1. Practica mindfulness

Este important ca noi toti sa invatam cum sa fim atenti unii cu altii. Nu toata lumea are aceleasi luxuri sau privilegii, asa ca este bine sa tinem minte ca pentru unii oameni unele momente pot fi dificile in viata.

Bunatatea este una dintre cele mai bune metode pe care le poti practica pentru a readuce karma pozitiva in viata ta.

2. Incearca meditatia

Meditatia ne permite spatiul necesar pentru a contempla asupra lucrurilor pe care le putem imbunatati. De fapt, meditatia ne poate ajuta sa gasim claritate in a face bine si a avea o inima impacata.

Sfat: In cazul in care nu preferi meditatia, din cand in cand incearca sa stai singura pentru cateva minute pentru a gasi un echilibru in interiorul tau. Asculta-ti gandurile. De asemenea, este bine sa cunosti mai multe metode de meditatie.

Daca ti se ofera ocazia de a ajuta o persoana la nevoie, nu mai sta pe ganduri. Aceasta este, probabil, una dintre cele mai bune metode pe care le poti practica pentru a avea o karma buna in viata ta.

Acest lucru joaca un rol major in a avea o inima curata, a iubi viata, a crea relatii frumoase cu oamenii din juru.

4. Practica onestitatea

A fi cinstit este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am putea face pentru a avea o karma buna. Adevarul este ceva pe care toti avem dreptul sa il auzim, indiferent de cat de rece si neplacut poate suna.

A fi sincer este unul din adevaratele teste pentru o persoana; si foarte putine persoane reusesc sa fie sincere tot timpul.

Din anumite motive, unora le este foarte dificil sa spuna adevarul (chiar daca stiu ca nu merita sa il tina ascuns).

5. Gaseste-ti scopul in viata

Unul din ultimele lucruri pe care le poti face pentru a avea o karma buna in aceasta lume este sa gasesti ceva anume care sa dea scop vietii tale. Acest scop ar putea fi de orice fel.

Oamenii din societatea de astazi gasesc numeroase lucruri pe care sa le lege de un scop; creeaza-ti obiective pentru a iti atinge scopurile/ visurile astfel incat sa poti ajuta tot mai multe persoane.