In urma cu jumatate de an, Kudika.ro a trecut printr-o schimbare majora. Am imbracat-o in haine noi si am asezat-o pe calea energiei pozitive. Pe scurt, am transformat-o in casa lucrurilor frumoase. Am ales sa ne indreptam atentia catre fereastra optimista a vietii si sa invatam in acelasi timp cu cititoarele noastre cat de importante sunt acceptarea,recunostinta, dragostea si dorinta de a fi cele mai bune versiuni posibile ale noastre.

In aceasta toamna ne-am dorit sa transpunem conceptul din online in viata reala si sa il sarbatorim alaturi de prietenii Kudika, oameni care cred in schimbarile mici care vin din interior. Astfel, pe 14 septembrie, Palatul Noblesse s-a transformat in nucleul de energie pozitiva cu care ne-am propus sa contaminam lumea. Alaturi de noi s-au aflat oameni din presa, vedete, partenerii nostri si cititoarele Kudika, persoane dragi noua si care ne impartasesc valorile iremediabil optimiste.

Ne-am intampinat oaspetii cu zambete largi, cu emotii si cu numeroase surprize desfasurate pe parcursul serii. De asemenea, prin intermediul transmisiunilor live, am incercat sa ii molipsim si pe cei care nu au luat parte la petrecere si sa ii facem partasi la bucuria noastra, printr-un fel sau altul.

Always Romania este partenerul care ne impartaseste complet viziunea si a carui misiune s-a suprapus peste a noastra, in forma diferita dar cu esenta identica. Tocmai de aceea, in cadrul petrecerii, am lansat impreuna Scoala Increderii, platforma de pe care vom invata impreuna ca esecul este o parte extrem de importanta in drumul catre succes.

Toyota Romania le-a oferit invitatilor la petrecere ocazia sa castige un test drive cu modelul C-HR, masina hibrid prietenoasa cu mediul si surprinzator de usor de condus. Mai mult de atat, partenerii nostri lanseaza o invitatie deschisa catre cei care nu au putut lua parte la distractie. Aveti sansa de a castiga un drive test cu unul dintre modelele Toyota Hybrid daca intrati pe site-ul nostru in sectiunea de quizuri si completati testul.

Dubai Cola, bautura carbogazoasa care vine de pe taramurile insorite ale Arabiei, a fost alaturi de noi la petrecere cu aromele delicate si exotice de curmale si miere. Invitatii la Kudika Good Vibes Party gustat noua bautura racoritoare si au castigat doze de Dubai Cola echivalente cu dublul varstei. De asemenea, cititoarele noastre au ocazia, pana la sfarsitul lunii, sa castige acelasi premiu. Puteti gasi mai multe detalii despre concurs pe pagina noastra de Facebook.

De la o petrecere conceputa in jurul energiei pozitive nu puteau lipsii doctorii in fumusete de la Gerovital care fac parte din portofoliul Farmec de 50 ani. Unul dintre cele mai importante crezuri ale lor, dincolo de grija pentru frumusetea romancelor, este imbinarea traditiei cu inovatia. De aceea, in an aniversar, doctorul in frumusete a acceptat invitatia noastra la petrecere unde am avut ocazia sa testam noua gama Gerovital H3 Derma+ Premium Care.

IQOS este un alt partener care a raspuns prezent invitatiei noastre intr-o maniera pe cat de inedita, pe atat de savuroasa. Inghetata thailandeza preparata pe loc oferita de acesta s-a transformat rapid intr-un dintre punctele de atractie ale serii. Aromele sale delicioase, imbinate maiestrit, au cerit pe toata lumea si ne-au oferit cate o portie (sau doua) de zambete dulci.

O veste buna atrage dupa ea alta veste buna iar un motiv de sarbatoare nu poate atrage decat un alt motiv de sarbatoare. Asa se face ca la petrecerea dedicata optimismului, desfasurata sub sloganul "Wear a smile" a luat parte si Amway Romania, care implineste anul acesta 20 de ani de activitate. Prietenii nostri au fost alaturi de noi ca sa ne povesteasca mai multe despre noua gama Artistry Suprem LX si, in acelasi timp, au oferit ocazia unei invitate sa castige produsele care rasfata si ingrijesc pielea cu ingrediente pretioase.

De asemenea, dorim sa multumtim celor care ne-au incantat cu gustari savuroase (Happy Friday Catering), dulciuri delicioase (Grace Couture Cakes), bauturi racoroase (Stalinskaya Vodka, GRAMMA, Heineken, Strongbow, SLooP) si celor care ne-au bucurat cu flori (Suculent Urban, Margot) si amintiri frumoase (Cabina Foto Vintage, Lierac Paris), precum si gazdei noastre Palatul Noblesse.

Foto Udr Ovidiu