Ca sa comunici corect, invata sa asculti mai intai, recomanda psychologytoday.com!

Ca sa devii o interlocutoare agreabila, spontana si care ofera raspunsuri inteligente, trebuie in primul rand sa aprofundezi tehnica ascultatului. Concentreaza-ti atentia asupra replicilor pe care le auzi si controleaza-te. Nu interveni des si, foarte important, asteapta sa fie comunicata intreaga idee de catre cel cu care discuti. Pe scurt, invata sa asculti!

Fii atenta la fiecare cuvant pe care-l are celalalt de spus si incearca sa intelegi in intregime punctul sau de vedere. In acelasi timp, invata sa acumulezi cunostinte din gandurile si experientele celorlalti. Asculta si intelege, nu te limita doar la a auzi si asteapta-ti randul sa vorbesti.

Inainte de toate acestea, mai este un mic detaliu pe care trebuie sa ti-l insusesti si anume sa distingi diferenta dintre raspuns si reactie.

