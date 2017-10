Femeile puternice au un rol important in viata noastra ca mame, educatoare/invatatoare/profesoare, surori, iubite, sotii si multe altele si suntem atat de recunoscatori pentru tot ce am invatat de la ele.

Indiferent daca ai avut o mama puternica care ti-a aratat iubire neconditionata sau a fost un adevarat model puternic care te-a ajutat sa intelegi mai bine viata, ti-a oferit lectii de viata, ti-a aratat calea pentru a te regasi, ar trebui sa mergi la ea si sa ii multumesti pentru tot ce a facut pentru tine.

foto interior si prima pagina: Debby Wong, Shutterstock

Noi am adunat in acest material cele mai frumoase citate si lectii de viata de la cele mai puternice femei din lume. Daca iti plac, nu ezita sa le impartasesti cu persoanele dragi din viata ta.

1. "Cu plansul nu rezolvi nimic, iar imbratisarile nu te ajuta in momentele grele. Fericirea, insa, trebuie impartita cu oamenii pe care ii iubesti. Cu goliciunea si deznadejdea trebuie sa te descurci de unul singur." - Angelina Jolie

2. "Energia este esenta vietii. In fiecare zi decizi felul in care o vei folosi stiind ceea ce iti doresti de la viata si in acelasi timp, lucrurile de care ai nevoie pentru a atinge acel ideal, ramanand in permanenta concentrat pe el." - Oprah

3. "Nu pot schimba o alta persoana. Ii las pe altii sa fie cine sunt, iar eu iubesc pur si simplu ceea ce sunt." - Louise Hay

4. "Cu cat avem mai putin, cu atat dam mai mult. Pare absurd, dar aceasta este logica pe care o are dragostea." - Maica Tereza

5. "Este timpul sa lasi totul in urma, este timpul sa privesti catre viitor. Este drumul tau, trebuie doar sa ai incredere in tine." - Beyonce

6. "Sa fie foarte clar - Barbatii puternici nu trebuie sa puna la pamant femeile pentru a se simti puternici. Oamenii care sunt cu adevarat puternici ii ridica si pe ceilalti de la pamant. Oamenii care sunt cu adevarat puternici ii incurajeaza pe cei slabi." - Michelle Obama

7. "Cred in roz.

Cred ca rasul este cel mai bun exercitiu care arde calorii.

Cred in sarutari, multe sarutari.

Cred ca este important sa fii puternic atunci cand lucrurile nu merg cum trebuie.

Cred ca fetele fericite sunt cele mai frumoase fete.

Cred ca maine este o noua zi.

Si cred in miracole." - Audrey Hepburn