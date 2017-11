Cand sufletul tau nu mai poate, ofera-i o pauza!

Intr-o lume atat de agitata, in care timpul zboara, sunt momente in care sufletul tau iti cere o pauza. Insa unde sa i-o oferi cand esti inconjurata doar de ziduri mari de betoane si iti este atat de dificil sa ajungi in mijlocul naturii?

Am gasit noi cea mai buna metoda - in momentele in care ai nevoie de o pauza si nu ai timp sa faci o plimbare in natura, da play acestui filmulet si permite mintii tale sa se relaxeze si sufletului sa se linisteasca.

Filmuletul prezinta peisajele salbatice ale Norvegiei in rezolutie foarte buna. De la varfurile de coasta ale insulelor Lofoten si Senja pana la fiordurile si zonele montane din Sudul Norvegiei, acest clip a fost filmat in patru saptamani, in lunile august si septembrie 2015. Videograful a condus peste 8000 de km pentru aceste piesaje superbe.

Clipul are 3 minute, iar pe fundal ruleaza o melodie superba: "Deliverance" interpretata de Jo Blankenburg. Aceasta combinatie de spectacol pentru ochi si meditatie pentru suflet ajuta la relaxarea pana si celui mai anxios suflet. Daca nu ma credeti, va recomand sa incercati.

Luati-va cateva minute din timpul vostru, asezati-va confortabil pe canapea sau pe pat (puteti sta si pe jos pentru a va simti mai conectati cu pamantul) si dati play. Este important sa fiti intr-o camera foarte linistita sau, in caz contrar, sa folositi castile. Fara sa iti dai seama, acest videoclip este un exercitiu de meditatie incredibila pentru mintea si sufletul tau.

foto prima pagina: captura Youtube