Cu karma negativa in viata ta nu e de glumit! Karma este un concept complex si de multe ori inteles gresit. Pe scurt, karma inseamna legea cauzei si a efectului. Daca ai observat ca esti “insotita” de o karma negativa in viata ta, citeste mai jos sfaturile de la Beliefnet, despre cum sa-ti schimbi destinul!

foto interior si prima pagina: Maksimilian, Shutterstock

Karma este de multe ori neintelesa. Karma s-ar traduce pe scurt in cauza si efect. Orice gand, orice actiune devin cauze care aduc dupa ele efecte. De multe ori incercam sa simplificam karma. Si de multe ori am auzit vorbindu-se despre karma sub forma “ochi pentru ochi”. Daca lovesti pe cineva, vei fi lovit.

Si totusi, karma inseamna mult mai mult. Karma este o balanta energetica. Karma poate exista si la nivel de individ si la nivel de grup ori sistem. Orice gand, orice acitune creeaza energie care se propaga in timp si spatiu. Aceasta energie – fie pozitiva, fie negativa – se intoarce. Atunci cand esti constienta de legea cauzei si a efectului, poti “controla” karma ta.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro