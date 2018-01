Cardamomul isi datoreaza aroma deosebita, dul­ceag-pi­canta, unui ulei eteric, compus din peste 120 de sub­stante. Cardamomul este foarte folosit in medi­cina ayurve­dica, fiind eficient in tratarea ulcerelor bu­cale, a problemelor digestive, chiar si a depresiei. Merita sa aruncati un praf de cardamom in oala cu bucate, nu doar pentru aroma sa, dar si pentru a va pastra sanatatea.

Iata cateva recomandari:

Digestie - Ca si ghimbirul, din a carui familie face parte, cardamomul combate multe pro­­bleme di­gestive. Folositi-l pen­tru a combate greata, acidi­ta­tea, ba­lonarea, arsurile de sto­mac, lip­sa apetitului sau consti­patia. Se administreaza 3 cani de ceai pe zi.

Detoxifiere - Consumat re­gulat, cardamomul ajuta corpul sa elimine toxinele prin rinichi.

Diuretic - Motivul pentru care cardamomul este un detoxifiant atat de bun este actiunea sa diuretica. Curata tractul urinar, vezica, rinichii, eliminand toxi­nele, apa in exces si combatand infectiile.

