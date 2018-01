Cu atat de multe informatii in jurul nostru pe care le primim zi de zi este usor sa le luam pe cele care ne intereseaza si sa le punem in aplicare in viata noastra fara sa intelegem cu adevarat ce facem.

foto interior si prima pagina: bruniewska Shutterstock

Unele persoane ne indruma sa gandim pozitiv si sa evitam negativitatea, in timp ce altele ne sfatuiesc sa acceptam gandurile negative sa lasam ca timpul sa rezolve totul. Le accepti sau renunti la ele? Traiesti cu negativitatea in viata ta sau cauti solutii pentru a o indeparta din viata ta?

Exista atat de ulte contradictii deoarece de foarte putine ori gasim cu adevarat ce inseamna gandirea pozitiva. Un gand pozitiv nu inseamna ca este intotdeauna fericit si bucuros. Un gand pozitiv este orice gand care este constructiv. Si daca acesta presupune anumite probleme, trebuie sa inveti sa accepti aceste probleme, sa te gandesti la ele, sa cauti solutii si strategii de rezolvare a acestora si ganduri pozitive.

Iata care sunt cele mai toxice obiceiuri spirituale la care trebuie sa renunti chiar acum:

1. Nu te preface ca problemele tale nu exista. Infrunta-le. Cu cat le ignori mai mult, cu atat ele vor deveni mai puternice.

2. Nu te preface ca greselile tale nu s-au intamplat niciodata. Cu totii facem greseli. Accepta-le. Invata din ele. Acestea te-au facut cine esti tu acum.

3. Opreste-te din a iti spune ca nu poti face ceva inainte de a depune un pic de efort sincer.

4. Nu mai neglija lucrurile care sunt importante pentru tine doar pentru ca ar putea fi inspirate de ego-ul tau. Nu uita ca un ego sanatos iti hraneste inima frumos.

5. Nu mai pune nevoile celorlalti inaintea nevoilor tale. Este bine sa ii ajuti pe ceilalti din cand in cand, insa asta nu inseamna ca trebuie sa iti neglijezi viata. Nimeni nu este responsabilitatea ta. Ai grija de tine. Iubeste-te. Devino cel mai bun prieten al tau.

6. Nu mai renunta la oamenii negativi din jurul tau. Poate ca problema este la tine. Poate ca treubie sa le arati o cale mai buna. Incearca sa imbunatatesti rezonanta dintre voi prin gasirea, stabilirea si rezolvarea negativitatii.

7. Nu mai crede ca trebuie sa te schimbi pentru a fi reala. Tu esti tu. Doar elimina tot ce nu esti tu.

8. Inceteaza sa mai fii amabila tot timpul. Bunatatea fortata nu este o bunatate reala. Esti un om si uneori esti suparata, trista, frustrata, dezamagita. Doar fii reala si nu rani oamenii din jurul tau.

9. Nu mai forta fericirea. Nu trebuie sa fii fericita tot timpul. Este bine sa fii si trista, tristetea nu iti va face rau. Evitarea acesteia, in schimb, ar putea sa iti faca. Si uneori nu esti nici fericita, nici trista. Uneori esti doar tu. Atat. Tu in starea ta naturala. Imbratiseaza ceea ce simti.

10. Nu te mai certa pentru greselile facute. Esti doar o fiinta umana. Nu poti avea o viata perfecta.

11. Nu astepta un miracol. Nu astepta ca circumstantele sa se schimbe. Preia controlul asupra vietii tale. Lupta pentru ceea ce iti doresti. Fa ceea ce te face fericita.