In aceasta dimineata m-am trezit si mi-am dat seama ca nu ma simt tocmai bine. Nu stiu daca se intampla tuturor asta - esti bine un minut, iar apoi te gandesti la toate caile pe care nu le poti controla sau la compararea cu imaginea perfecta a oamenilor din jurul tau. Si apoi te simti deconectata de tine, de spiritul tau, de Universul tau.

Tot ce imi doream era sa inchid ochii si sa dau un restart. Sa imi curat mintea de toate gandurile negative, sa lipesc miile de bucati frante pentru a imi vindeca inima, sa fac schimbarile necesare pentru a prelua din nou controlul asupra vietii mele.

Si apoi mi-am dat seama de ceva. Poate ca inima mea este franta, insa sufletul meu este inca puternic. A trecut prin atat de multe lucruri pana acum. Si inca se descurca de minune. El stie durerea mea, nesiguranta mea, indoiala mea. Si isi continua drumul prin viata in ciuda tuturor acestor lucruri dificile.

Uneori cred ca suntem atat de prinsi in lucrurile acestei lumi. Vrem sa fim cei mai buni, sa avem ce este mai nou, sa aratam cel mai frumos, sa ne simtim cel mai bine. Nu ne asteptam la nimic mai mult decat perfectiunea - in noi insine, in oamenii pe care ii iubim, in lucrurile pe care le facem. Si ne petrecem atat de mult timp urmarind acest ideal ca uitam sa incetinim si sa ne reamintim cat de norocosi suntem ca avem un suflet atat de pur si de frumos.

Alergam si luptam impotriva tuturor incercand sa intelegem scopul, identitatea si obiectivele noastre. Si uneori ametim in aceste cercuri in care ne tot invartim atat de mult incat nu mai stim ce este bine si ce este rau. Este bine sa fii, sa incetinesti, sa iei lucrurile pas cu pas. Este bine sa traiesti.

Este bine sa renunti la comparatii, la ganduri negative, la deadlineuri si la taskuri peste taskuri. Este bine sa te trezesti cu zambetul pe buze si sa te bucuri ca esti in viata. Ca ai sansa sa mai traiesti inca o zi peste acest pamant.

Nu avem cum sa fim perfecti. Nimeni nu este perfect. Suntem doar oameni. Uneori incercam sa controlam totul, sa luam totul, sa fim totul in loc sa ne amintim fim multumiti cu cine suntem in acest moment. Sa ne traim viata asa cum este.

Gandeste-te prin cate a trecut sufletul tau. Ti-a fost alaturi in fiecare secunda din viata. El simte zilele in care te trezesti cu indoiala, noptile pe care le petreci cu lacrimi in ochi. Vede greselile si momentele de esec. Si, totusi, merge mai departe. Gaseste puterea de a vedea binele din orice.

El tanjeste sa ii acorzi putina atentie. Tanjeste sa fii puternica. Are incredere in tine, chiar si atunci cand lumea ta se misca in cercuri. Renunta la ceea ce nu poti controla si tine minte ca el lupta pentru tine. Pentru linistea ta. Nu trebuie sa duci totul singura. Inca este puternic... si asa va fi intotdeauna.