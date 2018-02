Oamenii sunt facuti sa iubeasca, se simt cu adevarat impliniti si fericiti in momentul in care ofera si primesc iubire, scrie psychologytoday.com. Cu toate acestea, foarte putine persoane au parte de o dragoste asa cum si-au dorit si de aici iau nastere o serie de probleme. Te intrebi de ce nu este bine sa oferi prea multa iubire intr-o relatie?

De ce nu e bine sa oferi prea multa iubire

Sa oferi prea multa iubire intr-oinseamna sa nu primesti suficient inapoi, iar acest lucru poate fi destul de dureros. In timp, exista posibilitatea sa dezvoltipe care nu le vei intelege sau sa treci prin stari mai putin placute.

Potrivit psihologilor, de cele mai multe ori, avem tendinta sa oferim prea multa iubire sau sa primim prea multa iubire, insa foarte rare sunt cazurile in care exista un echilibru in relatie. De exemplu, daca ai obiceiul sa oferi mereu mai mult, acest lucru va duce la un dezechilibru, iar tu te vei simti neglijata si vei avea tendinta sa cazi in depresie. Mai mult decat atat, vei simti ca partenerul de cuplu nu empatizeaza cu tine sau ca alte persoane nu sunt foarte intelegatoare cu tine.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro