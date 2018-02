comunicat de presa:

Soundtrack-ul „Fifty Shades Freed” a fost lansat de curand, odata cu marea premiera a filmului, si reuneste single-uri deja cunoscute, precum „Never Tear Us Apart” de la Bishop Briggs, „Heaven” de la Julia Michaels, „The Wolf” a lui Spencer Lee Band, „Capital Letters” de la Hailee Steinfeld x BloodPop si deja celebra piesa, „For You”, ce marcheza colaborarea dintre Liam Payne si Rita Ora.

Pentru trei dintre single-urile ce se regasesc pe coloana sonora a filmului „Fifty Shades Freed” (Liam Payne & Rita Ora, „For You”, „Capital Letters” de la Hailee Steinfeld x BloodPop si „Heaven” al Juliei Michaels) sunt deja disponibile si videoclipurile oficiale.

„Fifty Shades Freed” este cel de-al treilea soundtrack al celebrei serii„Fifty Shades”. Coloana sonora a „Fifty Shades of Grey”, primul film al trilogiei, aparut in anul 2015, a debutat pe locul al doilea in Billboard Top 200, a castigat un disc de platina si a devenit cel de-al saptelea cel mai bine vandut album al anului. Anul 2017 a fost, cu certitudine, anul „Fifty Shades Darker”.

Soundtrack-ul celui de-al doilea film al seriei a fost #1 in Billboard Top 200 si a obtinut un disc de aur. In 2018, povestea muzicala de succes „Fifty Shades” este continuata exemplar de Fifty Shades Freed”.

Ultima aventura cinematografica din seria Fifty Shades ii reuneste pe Jamie Dornan si Dakota Johnson, acestia continuand povestea de dragoste devenita deja un fenomen global. Imediat dupa marea lansare, lungmetrajul a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 38,8 milioane de dolari.

Tracklist-ul „FIFTY SHADES FREED”:

1. Capital Letters – Hailee Steinfeld x BloodPop®

2. For You (Fifty Shades Freed) – Liam Payne & Rita Ora

3. Sacrifice – Black Atlass featuring Jessie Reyez

4. High – Whethan & Dua Lipa

5. Heaven – Julia Michaels

6. Big Spender – Kiana Ledé featuring Prince Charlez

7. Never Tear Us Apart – Bishop Briggs

8. The Wolf – The Spencer Lee Band

9. Are You – Julia Michaels

10. Cross Your Mind – Sabrina Claudio

11. Change Your Mind – Miike Snow

12. Come On Back – Shungudzo

13. I Got You (I Feel Good) - Jessie J

14. Ta Meilleure Ennemie (Pearls) - Samantha Gongol (of Marian Hill) ft. Juliette Armanet

15. Deer in Headlights – Sia

16. Diddy Bop – Jacob Banks & Louis the Child

17. Love Me Like You Do (Fifty Shades Freed Version) – Ellie Goulding

18. Freed – Danny Elfman

19. Seeing Red – Danny Elfman

20. Maybe I’m Amazed – Jamie Dornan [Bonus Track]

21. Cross Your Mind (Spanish Version – Sabrina Claudio [Bonus Track]

22. Pearls – Samantha Gongol (of Marian Hill) [Bonus Track]

Coloana sonora de la Fifty Shades Darker este disponibila pentru streaming/download aici: https://UMR.lnk.to/50shadesfreed