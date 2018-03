Salata verde, urzicile şi ştevia sunt numai câteva dintre verdeţurile care se găsesc acum în pieţe, ele fiind un adevărat izvor de sănătate. Din acest motiv ar trebui să se regăsească zilnic pe masa noastră, scrie incomemagazine.ro.

Salata verde

Bogată în săruri minerale de iod, magneziu, fosfor, zinc şi arsenic, dar şi în vitamine, A, B, C, D şi E, salata verde oferă imunitate organismului, iar datorită conţinutului de clorofilă are un rol antianemic. Studiile arată că un consum mare de salată verde diminuează riscul de apariţie a cancerului, iar elementele antioxidante, vitamina C, E, provitamina A, şi seleniul ajută la prevenirea degenerării celulelor şi la menţinerea elasticităţii vaselor de sânge.

Prin conţinutul bogat de aminoacizi şi mucilagii, salata are şi un rol important în normalizarea digestiei şi a tranzitului intestinal, iar substanţele chimice din salată au un rol de hormon care sunt un sedativ excelent. În plus, mineralele din salata verde îmbunătăţesc activitatea rinichilor şi micşorează retenţia de apă din organism.

Dacă veţi consuma salată verde seara, cu siguranţă veţi înlătura stresul, iar somnul va deveni mult mai liniştit. O puteţi consuma ca atare, în combinaţie cu alte legume de sezon sau sub formă de ciorbă (cu iaurt sau cu borş).

