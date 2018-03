Daca la inceputul anului ti-ai facut rezolutii pentru "un 2018 de poveste", este timpul sa acorzi putina atentie si sufletului tau pentru ca si el are nevoie de un scop in acest an.

Un lucru pe care il poti stabili in aceasta luna este un obiectiv sufletesc - acesta o legatura mai mare cu tine, cu inima ta si se axeaza mai putin pe realizarea sau finalizarea proiectelor profesionale.

foto interior si prima pagina: Irina Zharkova Shutterstock

Obiectivele pentru sufletul tau se concentreaza mai mult pe dezvoltarea spirituala si personala si pot fi facute pe termen lung. Este timpul sa inveti sa comunici cu sufletul tau, sa iti observi sinele superiori si sa dezvolti o intelegere mai puternica a calatoriei sufletesti.

Care sunt pasii necesari pentru a iti alege scopul sufletului tau pentru acest an? Acesta este mult mai profund decat obiectivele clasice (precum sa inveti o noua limba sau sa castigi mai multi bani) si se gaseste intr-un spatiu mai energic unde se poate conecta la vointa Divinului (a Universului):

1. Alege un scop pentru sufletul tau

Lucram intotdeauna la lectiile noastre de suflet indiferent daca intentionam sau nu, insa cand devenim constienti de alegerile pe care ar trebui sa le faca sufletul nostru, putem incepe sa ne cream un scop care sa ne ajute sa mergem mai linistiti prin calatoria noastra in viata.

Cand vine vorba despre alegerea unui scop al sufletului, incearca sa te gandesti la temerile sau dorintele din viata ta si locurile in care ai simtit ca nu apartii. De aici poti afla care este directia pe care trebuie sa o urmezi pentru acest an.

2. Construirea scopului sufletului tau

Odata ce ai identificat obiectivul sufletului tau, scrie-l pe o foaie de hartie. Nu exista reguli despre ceea ce scrii. Am gasit un exemplu care sa te inspire:

"Vreau sa ies din zona mea de confort in acest an. Vreau sa am parte de noi aventuri. Vreau sa ma bucur de potentialul meu amxim si sa imi permit sa iau decizii cu incredere, usurinta si cu zambeutl pe buze. Vreau sa imi ascult mai des gandurile si sa ma eliberez de toate poverile care ma tin departe de adevarata mea chemare. Sunt pregatita sa fiu cu adevarat fericita."

3. Trimite in Univers obiectivul sufletului tau

Ce trebuie sa faci in acest sens: stai intr-un loc linistit (poate chiar cu muzica relaxanta pe fundal si o lumanare parfumata langa tine). Nu exista reguli, incearca doar sa te linistesti.

Relaxeaza-ti tot corpul, inchide ochii si incepe sa rostesti obiectivul tau. In timp ce il spui, incearca sa simti cu adevarat schimbarea, sa o accepti in fiinta ta. Dupa ce ai terminat, pastreaza acest obiectiv in gandul tau.

Nu este necesar sa il reciti foarte des, insa este recomandat ca din cand in cand sa revii asupra lui.

Sufletul tau iti va multumi!