Daca doresti sa controlezi totul, este posibil sa ai o personalitate toxica si pentru altii, dar mai ales pentru tine. Daca te declari obsedata de control, afla ca de fapt suferi de anxietate si aceasta este o forma de a impiedica teama sa existe. Descopera ce poti face sa nu ajungi sa iti distrugi relatia atunci cand nu te poti abtine sa nu iti controlezi partenerul. Te sfatuiesc psihologii de la Psychology Today.

foto interior si prima pagina: StarlingRU Shutterstock

Te simti tradata cand altii nu fac ce iti doresti? Iti vine foarte greu sa ai incredere in oameni? Ai o istorie de relatii conflictuale? Este posibil sasi sa alegi ca mod de functionare dorinta de a controla totul. Daca iti doresti sa controlezi totul, dezvolti o personalitate toxica, care nu va duce in timp decat la alte si alte relatii conflictuale. Vei repeta mereu acelasi pattern in care distrugi relatia cand iti controlezi partenerul. Cand doresti sa il schimbi. Cand doresti sa fie numai ca tine. Cand sacrifici binele relatiei pentru a „castiga” orice batalie.

Daca doresti sa controlezi totul este posibil ca tu sa fi fost „problema” in relatiile tale esuate. Insa, nu te teme. Cu totii avem un bagaj si trasaturi care pot fi toxice. Invata cum se gestionezi situatiile in care simti ca esti obsedata de control. Invata ce te sfatuiesc psihologii daca suferi de anxietate si ai ales acest scut al controlului ca modalitate de aparare.

