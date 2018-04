Nu știu cum au fost pentru tine ultimele săptămâni, însă în cazul meu nu a existat zi în care să nu apară un moment de "wow". Mi s-a confirmat cât de vastă este puterea noastră creatoare atunci când la nici un minut după ce adusesem vorba despre cai, în timp ce mă aflam la semafor, prin fața mașinii au trecut doi polițiști călare. Dar și ideea că în această lume a lui #metoo, am ajuns în punctul în care este nevoie ca noi, femeile, să strângem rândurile și să ne sprijinim unele pe celelalte.

Probabil că cel mai prelung wow a venit în momentul în care mi-am aruncat ochii pe coperta cărții mele I Choose Love: A Journey from Fear to Love și mi-am dat seama că prima alegere pe care o avem de făcut atunci când vine vorba de iubire, este față de noi înșine. Prima persoană care nevoie de iubire ești tu. Dacă faci deja asta, felicitări. Dacă nu, ia un pix și o coală de hârtie, și rezervă-ți măcar o jumătate de oră de timp tu cu tine pentru a descoperi cum te-ai comporta față de tine dacă te-ai iubi cu adevărat. Iată ce am descoperit eu:

1. Renunți la oamenii și situațiile toxice. Prioritatea ta nu mai este să le faci pe plac altora, ci să te înconjori de oameni care te apreciază (asta nu înseamnă că nu te trag de mânecă cu drag atunci când observă că ceva e în neregulă) și te fac să scoți la iveală ceea ce este mai bun în tine. Dacă ajungi într-o situație care simți că îți compromite integritatea și stima de sine, ieși cu eleganța din ea în loc să speri că, poate, lucrurile se vor schimba.

Atunci când îți cunoști valoarea, compromisurile nu își mai au locul în viața ta. Emani aceasta energie prin toți porii, fără a fi încrezută sau a arbora o mândrie excesivă, și ești conștientă de faptul că meriți tot ceea ce este mai bun în viață.

3. Ai grijă de sufletul și de inima ta. Poți avea o atitudine iubitoare față de toți oamenii și de planetă fără a permite însă oricui să intre cu bocancii în inima ta. Îți alegi cu grijă oamenii pe care îi accepți în cercul tău de prieteni și în intimitatea ta (vezi punctul unu) și îți umpli timpul cu activități care îți bucura și îți hrănesc sufletul.

4. Ai grijă de corpul tău. Faci mișcare, mănânci sănătos, bei apă, îți creezi un mediu plăcut la birou și acasă. Corpul tău este similar cu cochilia melcului: îți poarta scânteia divină pe acest pământ de când te naști până când pleci.

5. Ai grijă de mintea ta. Cultivi gânduri pozitive, o hrănești cu cărți de calitate, cursuri care îi dezvoltă ascuțimea, articole care te ajută să îți lărgești perspectiva asupra vieții și a Universului.

6. Îți asculți intuiția. Vocea intuiției te ghidează în permanență către alegerile potrivite, către scopul vieți tale, către împlinirea dorințelor tale. Atunci când îi dai curs, semafarele sunt pe verde iar ceasul îți arată zilnic 11:11.