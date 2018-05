Aceste cuvinte puternice vor vorbi direct cu sufletul tău. Ești scriitorul propriei tale realități, nu oferi stiloul nimănui altcuiva.

1. Când furtuna este prea puternică și nu mai poți vedea nimic în față, privește în sufletul tău. Acolo vei găsi curcubeul și puterea de a merge mai departe.

2. Este important să îți acorzi permisiunea de a rătăci ca parte a călătoriei tale spirituale. Deși de multe ori considerăm acesta un timp pierdut, acesta este momentul în care ieși din zona de confort, descoperi lucruri noi, întâlnești oameni noi și primești cele mai multe lecții de viață. Lasă-te purtată de intuiție și intră în necunoscut... și vei crea spațiul pentru o cunoaștere mai profundă. Predă-te vieții și aceasta te va purta pe cele mai frumoase cărări ale sale.

3. Iertarea este un lucru minunat, însă este esențial să apară din suflet. Mulți dintre noi pretind că au iertat, în timp ce încă mai țin emoții toxice în suflet. Adevărul este că nu ne putem ierta pe noi dacă nu îi iertam mai întâi pe cei care ne-au greșit. De aceea este foarte important să acceptăm ce s-a întâmplat și să ne eliberăm inima de toate aceste greutăți.

4. Călătoria adevărată prin viață nu ține de adaptarea la viziunea unei alte persoane, ci la modelarea a propriei tale vieți. Argila karmică cu care lucrezi se găsește adânc în interiorul tău, așteptând să fie descoperită și modelată. Tu ești sculptorul propriei realități... nu oferi instrumentele tale altcuiva.

5. Universul iubește pe toată lumea. Toți avem acces la el, toți avem o șansă egală. Atâta timp cât suntem dispuși să facem schimbările necesare pentru a ajunge pe drumul destinului nostru, Universul ne va ajuta fără limite. Aceasta este puterea lui.

6. Există o linie atât de fină între pasiunea relațională și intensitățile evitante. Au existat momente în care stilul meu pasional a fost o reflectare directă a vieții mele, însă au existat și altele când am folosit drama ca strategie de suferință, o modalitate de a mă ascunde de o experiență mai profundă a momentului, de un fel de dependență anti-drama miraculoasă care mi-a întârziat relația cu realitatea. Undeva sub drama mea era viața mea reală, iar sufletul meu aștepta să îmi întind aripile și să încerc să zbor. A fost înfricoșător, însă mi-am dat seama că există mai mult în această lume decât suferința. Există viața adevărată. Trebuie doar să ai încredere în tine și să înveți să o trăiești cu adevărat.

7. Poți căuta o relație, însă nu poți căuta dragostea. Dragostea te găsești când ești pregătită pentru ea.

Acest material conține fragmente din cartea lui Jeff Brown, Ascending with both feet on the ground.