Pe data de 21 ianuarie, luna va disparea de pe cer pentru cateva momente. Eclipsa totala de luna este ultima inainte de 2022 si vine cu cateva schimbari importante pentru toate zodiile.

Acesta este un moment important deoarece trebuie sa acceptam tot ce s-a intamplat in trecut si sa invatam sa ne concentram mai mult asupra momentului prezent fara sa ne gandim prea tare la ce va urma in viitor.

Am adunat cate o mantra pentru fiecare zodie pentru a trece cu bine peste toate schimbarile:

Berbec - Invat sa am rabdare pentru ca stiu ca Universul are un plan minunat pentru mine. Singurul lucru pe care trebuie sa il invat in aceste momente este sa nu mai grabesc lucrurile.

- Din esecuri invatam. In acest moment sunt mandra de mine ca incerc si stiu ca lucrurile se vor aranja in favoarea mea in scurt timp. Intre timp, imi invat lectiile pentru a nu mai face aceleasi greseli.

Gemeni - De cele mai multe ori este mai bine sa fac lucruri mici in fiecare zi decat sa fac un lucru urias doar o data la cateva luni. Merg inainte indiferent de obstacolele care imi stau in cale.

Rac - Cele mai multe dintre lucrurile care m-au suparat astazi aproape ca nici nu vor conta intr-un an de acum inainte. Multe dintre ele nu vor conta nici intr-o luna de acum inainte. Iar unele dintre ele nu vor conta nici maine.

Leu - Am incredere in mine. Chiar daca ascult sfaturile pe care le primesc de la oamenii dragi mie, de data aceasta aleg sa ma las condusa de intuitie pentru ca sufletul meu este singurul care stie de ce are nevoie pentru a fi fericit cu adevarat.

Fecioara - Merit iubire. Merit iubire atunci cand sunt fericita dar, merit si mai multa iubire, atunci cand sunt nefericita. In zilele in care simt ca nu mai pot, merit sa privesc adanc in sufletul meu, sa nu mai fiu atat de dura cu el, sa il inteleg si sa invat sa il protejez.

Balanta - Singura persoana in care trebuie sa am incredere sunt eu. Sufletul meu lupta pentru a fi fericit, este momentul sa ii ofer o mana de ajutor, sa fiu egoista si sa ma pun pe primul loc.