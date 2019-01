Stiu, uneori dragostea doare. Dar stii de ce doare? Pentru ca nu este adevarata. Pentru ca o iubire adevarata nu te va rani niciodata. Te va pune intotdeauna pe primul loc. Iti va fi intotdeauna alaturi neconditionat. Te va ajuta in momentele dificile.

Stiu, iti este teama sa mai iubesti. Ai trecut prin atat de multe. Ai crezut ca ti-ai intalnit sufletul pereche, acea persoana langa care sa iti petreci restul vietii. Ti-ai deschis inima in fata lui si ti-ai dat toate mastile jos. Ai ales sa fii tu - vulnerabila, sincera, copilaroasa. Si ce s-a intamplat? A profitat de toate astea si te-a ranit. Nu i-a pasat cat de mult suferi. A plecat si te-a lasat cu inima franta.

Iar tu acum te intrebi daca mai poti avea curajul sa mai iubesti vreodata. Sa darami toate zidurile pe care le-ai construit in timp in jurul inimii tale pentru a o proteja de tot raul din lume.

foto interior si prima pagina: AstroStar, Shutterstock

Dar ce este viata fara iubire? Stiu ca nu mai poti avea incredere. Stiu ca esti mai precauta ca niciodata. Dar iubirea poate bate la usa inimii tale, iar tu trebuie sa ii deschizi. Pentru ca sunt fel si fel de oameni care vin in viata ta - cei care vin pentru a iti da o lectie nu vor fi alaturi de tine pentru totdeauna. Ei sunt in trecere prin viata ta. Insa sunt si oameni care vin pentru a ramane o vesnicie - acestora le poti oferi inima fara nicio teama.

Vreau din suflet sa intelegi ca nu toata lumea pleaca.

Va fi un barbat care va alege sa ramana cu tine indiferent de cat de mult ii ceri sa plece. Va fi unul care te va tine in brate atunci cand tu ii vei spune sa se indeparteze. Vaf fi unul care va vedea cele mai adanci parti ale sufletului tau si isi va dori sa te protejeze pentru totdeauna. El va fi intotdeauna langa tine si te va iubi cu adevarat daca ii vei permite.

Sa nu iti fie teama sa iubesti. Incearca sa ai din nou incredere in dragoste. Nu o respinge si nu inchide usa sufletului tau pentru ca te gandesti ca nu exista dragoste perfecta. Nu mai privi in trecut pentru ca nu traiesti in el. Viata este prea scurta pentru a iti fie frica sa iubesti din nou si sa te lasi iubita.

Un suflet frumos ca al tau merita sa fie iubit. Crede-ma, vei gasi dragostea potrivita pentru tine nu cand iti doresti tu, ci cand vei fi pregatita sa iubesti cu adevarat. Nu va fi usor si vor exista momente cu durere si dezamagire, insa iti promit ca totul va merita.