Care sunt schimbarile care vor aparea in viata ta sentimentala in urmatoarea perioada?

Ziua de 21 ianuarie vine cu un fenomen astrologic destul de important: in aceasta perioada va avea loc eclipsa totala de Luna si, in acelasi timp, Super Luna, ceea ce inseamna ca Luna va fi la cel mai apropiat punct de pamant, fiind vazuta mult mai mare si mai stralucitoare decat de obicei. Eclipsa totala de Luna este ultima inainte de 2022 si vine cu cateva schimbari importante pe plan sentimetalpentru toate zodiile.

foto interior si prima pagina: Halfpoint Shutterstock

Berbec - In aceasta perioada dezvolti o dorinta arzatoare sa te simti libera. Imbratisezi pe deplin acest sentiment, fiind atrasa de relatii care iti permit sa fii tu insati si sa te bucuri de aceste momente. Simti nevoia sa te distrezi si sa faci tot ce iti trece prin cap.

- Esti foarte atenta la modul in care interactionezi cu partenerul de cuplu, care trece prin cateva momente mai dificile. Incerci sa ii fii alaturi neconditionat, sa ii dai sfaturile pe care simti ca trebuie sa le auda si sa ii oferi posibilitatea de a fi el insusi.

Gemeni - Esti foarte emotiva in aceasta perioada si incerci sa pastrezi lucrurile simple in viata ta. Nu iti doresti relatii complicate, motiv pentru care preferi mai degraba sa fii singura decat alaturi de o persoana care nu te intelege si care inca prefera jocurile.

Rac - Tot ce se intampla in aceasta perioada te apropie si mai de partenerul de cuplu. Simti ca el este sufletul tau pereche si te gandesti tot mai mult sa iti iei inima in dinti si sa faci pasul cel mare. In cazul in care esti singura, este posibil ca spre finalul lunii sa intalnesti o persoana foarte interesanta de care te vei indragosti imediat.

Leu - Daca pana acum ai avut multe lucruri de rezolvat pe plan profesional, in aceasta perioada incerci sa te relaxezi si, cel mai important, sa iti indrepti atentia si asupra vietii sentimentale, unde vrei sa acorzi cat mai multa atentie partenerului de cuplu care a fost intelegator si te-a sustinut neconditionat.

Fecioara - Lucrurile se schimba pentru tine, in special pe plan sentimental, unde indraznesti sa lasi odata pentru totdeauna trecutul in spate si sa te concentrezi doar asupra prezentului. Ai sansa sa gasesti, in sfarsit, acea persoana pe care sufletul tau o merita.